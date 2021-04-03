Динамо подпишет хавбека сборной Сенегала U-20 Самбу Диалло

18-летний сенегальский центральный атакующий полузащитник Самба Диалло, способный сыграть также на любом из флангов, перейдет в киевское «Динамо».

Как сообщил один из вице-президентов Сенегальской футбольной лиги Ибрахима Конате, Диалло уже покинул «Академию футбола Дару Салам», где занимался ранее, и прибыл в Украину, где должен формализовать свои отношения с «бело-синими».

На счету хавбека 2 матча и 1 гол за сборную Сенегала U-20, а также 2 матча и 1 гол за сборную Сенегала U-17.