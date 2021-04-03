Динамо подпишет хавбека сборной Сенегала U-20 Самбу Диалло

Молодой африканец, по данным источника, уже находится в Украине

  • 03.04.2021 12:40
  • 744 просмотра
  • 7 комментариев
Динамо подпишет хавбека сборной Сенегала U-20 Самбу Диалло
© Twitter. Самба Диалло

18-летний сенегальский центральный атакующий полузащитник Самба Диалло, способный сыграть также на любом из флангов, перейдет в киевское «Динамо».

Как сообщил один из вице-президентов Сенегальской футбольной лиги Ибрахима Конате, Диалло уже покинул «Академию футбола Дару Салам», где занимался ранее, и прибыл в Украину, где должен формализовать свои отношения с «бело-синими».

На счету хавбека 2 матча и 1 гол за сборную Сенегала U-20, а также 2 матча и 1 гол за сборную Сенегала U-17.

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Источник — Galsenfoot.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.04.2021 12:54
    0
    steelmaker, 03.04.2021 12:51
    а что смешного? Мало Динамо с подачи Селюка набрало ноунеймов? Будет еще один. Его ж не под основу берут. А таких пачками как возили, так и возят. На досуге погугли - найдешь много фамилий, не говоря уже о свежих Каргбо и Бенито
    Так Бенито норм игроком оказался в определенных руках и условиях. Как я сразу и писал - к нему просто подход не нашли в Динамо.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 03.04.2021 12:51
    +1
    J0e777, 03.04.2021 12:44
    Источник шикарный просто
    а что смешного? Мало Динамо с подачи Селюка набрало ноунеймов? Будет еще один. Его ж не под основу берут. А таких пачками как возили, так и возят. На досуге погугли - найдешь много фамилий, не говоря уже о свежих Каргбо и Бенито
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.04.2021 12:51
    -1
    Ммм... поздравляю!
    Ссылка
    dynamo_DNO
    online
      dynamo_DNO, 03.04.2021 12:50
    -1
    Отличный трансфер) Главное, нужно сразу задействовать молодую 🐒 в акцию по поддержке сов) Думаю он оценит) Тем более, он вроде, самый пятнистый может быть, из всех остальных))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.04.2021 12:49
    +1
    J0e777, 03.04.2021 12:44
    Источник шикарный просто
    Лучше такой, чем один известный телеграм канал
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    MaD MoLe⚒
    online
      MaD MoLe⚒, 03.04.2021 12:45
    -3
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 03.04.2021 12:44
    -3
    Источник шикарный просто
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 03.04.2021 12:51
    +1
    J0e777, 03.04.2021 12:44
    Источник шикарный просто
    а что смешного? Мало Динамо с подачи Селюка набрало ноунеймов? Будет еще один. Его ж не под основу берут. А таких пачками как возили, так и возят. На досуге погугли - найдешь много фамилий, не говоря уже о свежих Каргбо и Бенито
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.04.2021 12:49
    +1
    J0e777, 03.04.2021 12:44
    Источник шикарный просто
    Лучше такой, чем один известный телеграм канал
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 03.04.2021 12:54
    0
    steelmaker, 03.04.2021 12:51
    а что смешного? Мало Динамо с подачи Селюка набрало ноунеймов? Будет еще один. Его ж не под основу берут. А таких пачками как возили, так и возят. На досуге погугли - найдешь много фамилий, не говоря уже о свежих Каргбо и Бенито
    Так Бенито норм игроком оказался в определенных руках и условиях. Как я сразу и писал - к нему просто подход не нашли в Динамо.
    Ссылка
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