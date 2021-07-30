Артем ФРАНКОВ: «Печально. Хозяин Ворсклы способен сделать выводы»

Специалист подвел итоги вылета полтавчан из Лиги конференций от скромного финского клуба КуПС

  • 30.07.2021 07:57
  • 3792 просмотра
  • 4 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Печально. Хозяин Ворсклы способен сделать выводы»
© ФК Ворскла

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал вылет полтавской «Ворсклы» от финского клуба КупС (2:2, 2:3) во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

«Ну что ж, исход противостояния «Ворсклы» с финнами очень укладывается в происходящее в 2021 году. И в ничью с теми же финнами в отборе ЧМ, и в события на Евро-2020… Намекают типа — местечко ваше вот там, сидите и не рыпайтесь, пока казахи колобродят!

Печально. И самое печальное — те выводы, которые вполне способен, не дай бог, сделать хозяин «Ворсклы», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.07.2021 09:08
    0
    Висновок один - повний провал, Це не тренер, це пусте місце. Такого позору ще не було.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.07.2021 08:52
    +5
    Останніх років 10-15 ворскла не грає, у мучиться...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 08:41
    +6
    Ничего удивительного,у нас две нормальные команды,остальные клубы играют на уровне каких нибудь немецких полуаматоров,плюс зрительский интерес практически нулевой,содержать такие команды могут или мазохисты,или если на голову свалились шальные деньги
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 30.07.2021 08:39
    +1
    Выводы, как у Президента Альянса?
    Пеналь - не поставили!
    Дали красную, а могли и желтой ограничиться!
    И вообще - всю игру свистели в одну сторону?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 30.07.2021 08:41
    +6
    Ничего удивительного,у нас две нормальные команды,остальные клубы играют на уровне каких нибудь немецких полуаматоров,плюс зрительский интерес практически нулевой,содержать такие команды могут или мазохисты,или если на голову свалились шальные деньги
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.07.2021 08:52
    +5
    Останніх років 10-15 ворскла не грає, у мучиться...
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 30.07.2021 08:39
    +1
    Выводы, как у Президента Альянса?
    Пеналь - не поставили!
    Дали красную, а могли и желтой ограничиться!
    И вообще - всю игру свистели в одну сторону?
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.07.2021 09:08
    0
    Висновок один - повний провал, Це не тренер, це пусте місце. Такого позору ще не було.
    Ссылка
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