Артем ФРАНКОВ: «Печально. Хозяин Ворсклы способен сделать выводы»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал вылет полтавской «Ворсклы» от финского клуба КупС (2:2, 2:3) во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
«Ну что ж, исход противостояния «Ворсклы» с финнами очень укладывается в происходящее в 2021 году. И в ничью с теми же финнами в отборе ЧМ, и в события на Евро-2020… Намекают типа — местечко ваше вот там, сидите и не рыпайтесь, пока казахи колобродят!
Печально. И самое печальное — те выводы, которые вполне способен, не дай бог, сделать хозяин «Ворсклы», — написал Франков.
Источник — Telegram
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Пеналь - не поставили!
Дали красную, а могли и желтой ограничиться!
И вообще - всю игру свистели в одну сторону?
Пеналь - не поставили!
Дали красную, а могли и желтой ограничиться!
И вообще - всю игру свистели в одну сторону?
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