Артем ФРАНКОВ: «Печально. Хозяин Ворсклы способен сделать выводы»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал вылет полтавской «Ворсклы» от финского клуба КупС (2:2, 2:3) во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

«Ну что ж, исход противостояния «Ворсклы» с финнами очень укладывается в происходящее в 2021 году. И в ничью с теми же финнами в отборе ЧМ, и в события на Евро-2020… Намекают типа — местечко ваше вот там, сидите и не рыпайтесь, пока казахи колобродят!

Печально. И самое печальное — те выводы, которые вполне способен, не дай бог, сделать хозяин «Ворсклы», — написал Франков.