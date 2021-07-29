Играли договорняки или нет. В Лозанне оправдали украинцев. Детали от юриста

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес оправдательные приговоры в деле по договорным матчам в Первой лиге Армении, в котором фигурировало больше десятка украинцев, получивших от местной федерации пожизненные сроки дисквалификации.

Адвокат Юрий Юрченко, который помог девяти футболистам и двум тренерам получить позитивный вердикт в Спортивном арбитражном суде Лозанны, рассказал детали:

«Заседание проходило 16 февраля этого года в режиме видеоконференции, все-таки пандемия, и в какой-то мере это нам помогло. Соответственно все участники дела из Украины были в едином зале, общались по видеосвязи, на другой линии были армянские футболисты, свидетели и президент клуба. Если не брать во внимание, что там была масса переписок, документов, переводов, обмена позициями и всем прочим, то само заседание после подготовки всех письменных дебатов и прений проходило с девяти утра до восьми вечера. Весь день мы напряженно дебатировали с федерацией Армении.

Мы занимались только помощью украинским и армянским футболистам и тренерам (Сергею Литовченко и Анатолию Писковцу – прим), которые представляли клуб «Локомотив». Другие дисквалифицированные украинцы к нам не обращались. Что делали другие футболисты – к кому обращались и обращались ли – мне неизвестно. Была какая-то информация, что кто-то из иностранцев дальнего зарубежья подавал жалобу, но судьбу этих дел я не знаю.

Мы отдельно подавали в ФИФА ходатайство о неприменении санкций на время рассмотрения в CAS и ввиду нарушения права на защиту в ФФА Армении, чтобы не распространяли дисквалификацию на другие страны. В виду всех этих нарушений, которые мы обжаловали в Лозанне, в виду недоказанности, да и самого факта обжалования в CAS – не хотели, чтобы дисквалификация начала расширяться преждевременно. Стремились дать футболистам возможность играть, а тренерам – тренировать, пока идет разбирательство, чтобы они не теряли себя в футболе. Мы прекрасно понимаем, что даже полгода простоя могут перечеркнуть все. Как видим, это все себя оправдало, добились оправдательного решения.

Мы изначально говорили, что не исключаем варианта дискриминационного (по политическим там, или национальным мотивам) преследования. Это приходило нам в голову, говорили об этом суду в Лозанне, что есть в какой-то мере предвзятое отношение. Безусловно, они [федерация футбола Армении] имеют право расследовать – расследуйте, не вопрос. Но наказывают, в основном, только украинцев и их команду, которая должна была выйти в Премьер-лигу Армении – а их просто выбрасывают. Явно наводит на нехорошие мысли, что это было сделано не просто так, что кто-то попытался воспользоваться ситуацией в чьих-то интересах.

Да, беспорядок и беспредел. Очень уж торопились в федерации рассмотреть все вопросы, особо футболистов не вызывая, не заслушивая. Не были выдержаны необходимые процедуры, футболистам не дали права на защиту, высказать свое мнение хоть какое-то – я уж не говорю о том, чтобы дать время обосновать, собрать доказательства – их даже не захотели слушать. Да что там, им даже не сказали ничего толком, просто поставили перед фактом – вот решение, вы дисквалифицированы пожизненно. Представьте реакцию человека. Дальше уже, конечно, апеллировали в апелляционную инстанцию Армении, но она точно также футболистов не вызывала, просто оставила в силе решение первой инстанции. Ничего не оставалось, кроме как идти в Лозанну – в Армении никто никого слушать не хотел.

Будут ли оправданные футболисты и тренеры судиться с армянской федерацией за клевету? Не исключен такой вариант, но это все зависит от решений, желаний футболистов, тренеров и клуба. Пока они боролись за свое честное имя, и слава богу, что этого удалось добиться. Не знаю, насколько у них голова сейчас забита чем-то другим, но я не исключаю, что есть какая-то степень злости, ведь их заставили пройти Крым, рым и медные трубы. Это будет решением каждого – там больше десятка человек. Как решат – так и поймем, будем ли что-то делать дальше либо нет. Так и с делом в Лозанне было – не все решили идти разбираться, кто-то так и остался с этим решением.

Понятно, что дисквалификация никак не упрощала, лишь усложняла им жизнь. Федерация армянская нанесла им вред. Пока не было решения Лозанны, футболисты должны были с этим жить, оправдываться, не имея на руках какого-то решения о том, что они не при чем – перед каждым президентом клуба, в котором они хотели продолжить свою карьеру. Благо, президенты и тренера все понимали, что надо ребятам дать шанс играть, что они еще борются. Они боролись и доказали свою невиновность. Понятно, что это – негатив, но повезло, что у президентов украинских клубов есть какая-то мудрость и понимание, что не все так однозначно в том, что заявляет армянская федерация, потому им и дали играть.

По большому счету, это решение может быть очень знаковым, ведь раньше все, как правило, принималось в одну сторону, а теперь есть над чем задуматься многим органам, которые любят просто так, по любому щелчку, бездумно наказывать людей, не разбираясь, причастен человек или нет. Должно быть доказательство того, что человек максимально повлиял на тот или иной результат. Нельзя так скоропостижно и скоропалительно принимать решения, ведь судьба человека на кону. В Армении, как говорят, просто подтолкнули к Премьер-лиге команду, приближенную к федерации и шедшую второй в Первой лиге. Как тут не подумать, что нет тут заинтересованности третьих лиц».