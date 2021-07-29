Армянский след. Суд в Лозанне оправдал 9 украинских футболистов и 2 тренера

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 9 украинских игроков и 2 тренера клуба «Локомотив» Ереван, дисквалифицированных за договорные матчи в Армении, сообщил адвокат Юрий Юрченко.

Оправдательные приговоры получили: Максим Дробный (бывший владелец «Локомотива»), Сергей Литовченко, Анатолий Писковец (бывшие тренеры «Локомотива»), Евгений Захарченко, Игорь Быковский, Ярослав Ясницкий, Дмитрий Копытов, Артем Пилипенко, Илья Ходуля, Сергей Дьячук, Антон Антошин, Тимофей Шеремета (бывшие игроки «Локомотива»).

Гол назад в Первой лиге Армении разразился большой скандал из-за договорных матчей, сыгранных клубом Локомотив Ереван. Сезон был прерван досрочно, а 58 человек дисквалифицированы, включая 25 украинцев, 20 из которых получили пожизненную дисквалификацию. В числе дисквалифицированных был нынешний главный тренер «Олимпика» Сергей Литовченко.