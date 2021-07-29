Полузащитник Альянса: «Решение о снятии команды было шокирующим»

Константин Ярошенко утверждает, что ничего не предвещало беды

  • 29.07.2021 14:58
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Полузащитник Альянса: «Решение о снятии команды было шокирующим»
© ФК Альянс. Константин Ярошенко

34-летний украинский защитник «Альянса» Константин Ярошенко прокомментировал решение руководства клуба о ликвидации команды.

«Перед первым туром руководство клуба встретилось с командой. За три дня до игры с «Металлистом» нам озвучили высокие цели, поставили задачу, под которую даже был несколько увеличен бюджет. Были оговорены премиальные и бонусы в том случае, если мы финишируем в пятерке по итогам сезона. Поэтому решение о снятии команды было шокирующим», — отметил Ярошенко.

В поединке 1-го тура Первой лиги Украины «Альянс» проиграл харьковскому «Металлисту» (0:2).

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Источник — Sportarena

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