Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Еще Фергюсон был близок к покупке Варана»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер прокомментировал переход в свою команду защитника «Реала» Рафаэля Варана:
«Я очень доволен тем, что мы смогли приобрести его у «Реала». Варан – проверенный чемпион. Мы следили за ним много лет.
Еще сэр Алекс Фергюсон был близок к его покупке. С Вараном у нас будет больше вариантов».
Ранее сам Сульшер продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».
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Источник — Twitter
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