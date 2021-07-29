Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Еще Фергюсон был близок к покупке Варана»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер прокомментировал переход в свою команду защитника «Реала» Рафаэля Варана:

«Я очень доволен тем, что мы смогли приобрести его у «Реала». Варан – проверенный чемпион. Мы следили за ним много лет.

Еще сэр Алекс Фергюсон был близок к его покупке. С Вараном у нас будет больше вариантов».

Ранее сам Сульшер продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».