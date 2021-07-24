ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с главным тренером

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Оле Гуннаром Сульшером.

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года. Также в контракте предусмотрена опция продления еще на год.

Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. Сначала он пришел в качестве временного тренера после увольнения Жозе Моуриньо, а весной 2019 года подписал полноценный контракт с клубом.

Вчера «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Джейдона Санчо.