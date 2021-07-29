Альянс может продолжить свое существование. Появился новый инвестор

У клуба есть шанс остаться в живых

  • 29.07.2021 11:59
  • 659 просмотров
  • 2 комментария
Альянс может продолжить свое существование. Появился новый инвестор
© ФК Альянс

Клуб Первой лиги «Альянс» из Липовой Долины может продолжить свои выступления в нынешнем сезоне. Ранее президент клуба Сергей Демченко принял решение закрыть «Альянс» после скандального судейства в матче первого тура против «Металлиста» (поражение 0:2).

Однако теперь у клуба появился шанс на спасение. По информации UA-Football, появился новый инвестор, который готов взять на себя финансирование «Альянса».

Окончательно судьба клуба должна решиться сегодня вечером. Пока что официального письма в ПФЛ о снятии с чемпионата «Альянс» не отправлял.

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Источник — UA-Football

(1 голос)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 29.07.2021 12:02
    +2
    тобто проблема в фінансуванні?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 29.07.2021 12:01
    0
    да ладно, не может быть, как неожиданно, никогда такого не было, да болелы Металлиста
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 29.07.2021 12:02
    +2
    тобто проблема в фінансуванні?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 29.07.2021 12:01
    0
    да ладно, не может быть, как неожиданно, никогда такого не было, да болелы Металлиста
    Ссылка
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