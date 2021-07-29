Альянс может продолжить свое существование. Появился новый инвестор

Клуб Первой лиги «Альянс» из Липовой Долины может продолжить свои выступления в нынешнем сезоне. Ранее президент клуба Сергей Демченко принял решение закрыть «Альянс» после скандального судейства в матче первого тура против «Металлиста» (поражение 0:2).

Однако теперь у клуба появился шанс на спасение. По информации UA-Football, появился новый инвестор, который готов взять на себя финансирование «Альянса».

Окончательно судьба клуба должна решиться сегодня вечером. Пока что официального письма в ПФЛ о снятии с чемпионата «Альянс» не отправлял.