А играть сможет? Эриксен прибудет в стан Интера на следующей неделе

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прибудет в стан «Интера» на следующей неделе. Об этом сообщают итальянские СМИ.
После прибытия Эриксен пройдет медосмотр, после чего станет понятно, снимут ли ему дефибриллятор. Выступать в Италии 29-летний полузащитник сможет только без него.
Напомним, Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что ждет Эриксена с распростертыми объятиями.
Источник — Sky Sport Italia
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