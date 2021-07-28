А играть сможет? Эриксен прибудет в стан Интера на следующей неделе

Будущее датского полузащитника пока что не определено

  • 28.07.2021 23:51
  • 156 просмотров
  • 0 комментариев
А играть сможет? Эриксен прибудет в стан Интера на следующей неделе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прибудет в стан «Интера» на следующей неделе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

После прибытия Эриксен пройдет медосмотр, после чего станет понятно, снимут ли ему дефибриллятор. Выступать в Италии 29-летний полузащитник сможет только без него.

Напомним, Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что ждет Эриксена с распростертыми объятиями.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sport Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности