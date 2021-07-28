А играть сможет? Эриксен прибудет в стан Интера на следующей неделе

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прибудет в стан «Интера» на следующей неделе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

После прибытия Эриксен пройдет медосмотр, после чего станет понятно, снимут ли ему дефибриллятор. Выступать в Италии 29-летний полузащитник сможет только без него.

Напомним, Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии. Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что ждет Эриксена с распростертыми объятиями.