Симоне ИНДЗАГИ: «Ждем Эриксена с распростертыми объятиями»

Новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что рассчитывает на хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца во время Евро-2020:

«Я разговаривал с Эриксеном до Евро. Я рассчитывал на него. «Интер» хорошо сработал, подписав Чалханоглу, это важный игрок.

У Эриксена есть время вернуться, мы ждем его с распростертыми объятиями».