Симоне ИНДЗАГИ: «Ждем Эриксена с распростертыми объятиями»

Новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что рассчитывает на хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца во время Евро-2020:
«Я разговаривал с Эриксеном до Евро. Я рассчитывал на него. «Интер» хорошо сработал, подписав Чалханоглу, это важный игрок.
У Эриксена есть время вернуться, мы ждем его с распростертыми объятиями».
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Источник — Football-Italia
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