Украинец Кухаревич забил дебютный гол за французский клуб Труа

Молодой форвард подписал контракт с новичком Лиги 1 на 5 лет

  • 28.07.2021 21:52
  • 1023 просмотра
  • 1 комментарий
Украинец Кухаревич забил дебютный гол за французский клуб Труа
© ФК Труа. Николай Кухаревич

Украинский нападающий Николай Кухаревич забил дебютный гол за клуб «Труа». Это произошло в товарищеском матче против «Меца» (1:2).

Кухаревич вышел в основном составе и провел на поле 50 минут. На 7-й минуте украинец открыл счет, но затем соперники забили дважды.

Украинец подписал контракт с французским клубом, новичком Лиги 1, на 5 лет, до середины 2026 года. В первом туре Лиги 1 соперником «Труа» будет гранд французского футбола – «ПСЖ».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.07.2021 22:19
    0
    главное чтоб не зазвездился и режим соблюдал, есть шанс прогрессировать
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 28.07.2021 22:19
    0
    главное чтоб не зазвездился и режим соблюдал, есть шанс прогрессировать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности