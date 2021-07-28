Украинец Кухаревич забил дебютный гол за французский клуб Труа

Украинский нападающий Николай Кухаревич забил дебютный гол за клуб «Труа». Это произошло в товарищеском матче против «Меца» (1:2).

Кухаревич вышел в основном составе и провел на поле 50 минут. На 7-й минуте украинец открыл счет, но затем соперники забили дважды.

Украинец подписал контракт с французским клубом, новичком Лиги 1, на 5 лет, до середины 2026 года. В первом туре Лиги 1 соперником «Труа» будет гранд французского футбола – «ПСЖ».