Рома выставила на трансфер чемпиона Европы

«Рома» выставила на трансфер полузащитника сборной Италии и свежеиспеченного чемпиона Европы Алессандро Флоренци. Новый главный тренер команды Жозе Моуриньо не рассчитывает на 30-летнего игрока.

Флоренци является воспитанником «Ромы». Последние полтора года он провел в арендах – сначала полгода в «Валенсии», а затем сезон в ПСЖ.

В прошлом сезоне на счету Флоренци 2 гола и 1 ассист в 36 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» интересуется Романом Яремчуком.