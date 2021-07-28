Рома выставила на трансфер чемпиона Европы

«Рома» выставила на трансфер полузащитника сборной Италии и свежеиспеченного чемпиона Европы Алессандро Флоренци. Новый главный тренер команды Жозе Моуриньо не рассчитывает на 30-летнего игрока.
Флоренци является воспитанником «Ромы». Последние полтора года он провел в арендах – сначала полгода в «Валенсии», а затем сезон в ПСЖ.
В прошлом сезоне на счету Флоренци 2 гола и 1 ассист в 36 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 13 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» интересуется Романом Яремчуком.
Источник — Calciomercato
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