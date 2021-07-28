Рома для Романа. Моуриньо хочет подписать Яремчука

Форвард сборной Украины может перебраться в итальянский клуб

  • 28.07.2021 09:00
  • 2813 просмотров
  • 5 комментариев
Рома для Романа. Моуриньо хочет подписать Яремчука
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По данным источника, в подписании 25-летнего украинца заинтересован главный тренер столичной «Ромы» Жозе Моуриньо.

Изначально Моуриньо хотел видеть в своей команде Сердара Азмуна из российского «Зенита», но тот может вскоре перейти в немецкий «Байер».

«Гент» хочет выручить с продажи Яремчука 25 миллионов евро. В прошлом сезоне украинец забил 23 гола и сделал 8 голевых передач в 43 матчах за клуб. На Евро-2020 Роман отличился дважды за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» купит Яремчука при двух условиях.

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Источник — Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 28.07.2021 10:05
    0
    Всех благ, в таком случае!
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.07.2021 09:59
    0
    Класний гравець. Якщо повезе - буде супер.
    Ссылка
    inflicted
    online
      inflicted, 28.07.2021 09:16
    -3
    А шо там Бенфіка?
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 28.07.2021 09:08
    +6
    Впевнений що це було би класно для Романа.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.07.2021 09:08
    +6
    Источник авторитетный. Да и Рома (Серия А), как по мне, вариант поинтересней, чем Бенфика (Лига Нош).
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 28.07.2021 09:08
    +6
    Впевнений що це було би класно для Романа.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.07.2021 09:08
    +6
    Источник авторитетный. Да и Рома (Серия А), как по мне, вариант поинтересней, чем Бенфика (Лига Нош).
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 28.07.2021 10:05
    0
    Всех благ, в таком случае!
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.07.2021 09:59
    0
    Класний гравець. Якщо повезе - буде супер.
    Ссылка
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