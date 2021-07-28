Рома для Романа. Моуриньо хочет подписать Яремчука

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По данным источника, в подписании 25-летнего украинца заинтересован главный тренер столичной «Ромы» Жозе Моуриньо.

Изначально Моуриньо хотел видеть в своей команде Сердара Азмуна из российского «Зенита», но тот может вскоре перейти в немецкий «Байер».

«Гент» хочет выручить с продажи Яремчука 25 миллионов евро. В прошлом сезоне украинец забил 23 гола и сделал 8 голевых передач в 43 матчах за клуб. На Евро-2020 Роман отличился дважды за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» купит Яремчука при двух условиях.