Левандовски останется в Баварии до 2023 года

Президент «Баварии» Герберт Хайнер опроверг любые слухи о возможном уходе из клуба Роберта Левандовски:

«Роберт будет играть в «Баварии» до июня 2023 года. У него есть контракт, и он остается здесь. Мы не ищем нового форварда».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» планирует заменить Левандовски Эрлингом Холандом.