Левандовски останется в Баварии до 2023 года

Президент «Баварии» Герберт Хайнер опроверг любые слухи о возможном уходе из клуба Роберта Левандовски:
«Роберт будет играть в «Баварии» до июня 2023 года. У него есть контракт, и он остается здесь. Мы не ищем нового форварда».
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» планирует заменить Левандовски Эрлингом Холандом.
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Источник — Twitter
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