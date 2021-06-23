Замена Левандовски? Бавария интересуется Холандом

Лидер «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб летом 2022 года, когда у него истечет срок контракта.

«Бавария» уже начала искать замену Левандовски, и обратила свое внимание на Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд. При этом представители «Баварии» делают все возможное, чтобы сохранить информацию о переговорах по поводу Холанда в тайне.

Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года. Ранее сообщалось о том, что у «Баварии» есть на руках несколько предложений по поводу трансфера Левандовски нынешним летом.