Замена Левандовски? Бавария интересуется Холандом

Лидер «Боруссии» Дортмунд может перейти в «Баварию»

  • 23.06.2021 17:08
  • 658 просмотров
  • 1 комментарий
Замена Левандовски? Бавария интересуется Холандом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Лидер «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб летом 2022 года, когда у него истечет срок контракта.

«Бавария» уже начала искать замену Левандовски, и обратила свое внимание на Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд. При этом представители «Баварии» делают все возможное, чтобы сохранить информацию о переговорах по поводу Холанда в тайне.

Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года. Ранее сообщалось о том, что у «Баварии» есть на руках несколько предложений по поводу трансфера Левандовски нынешним летом.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 23.06.2021 17:10
    0
    как неожиданно
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 23.06.2021 17:10
    0
    как неожиданно
    Ссылка
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