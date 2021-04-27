У Баварии есть ряд предложений по Левандовски

У «Баварии» есть ряд предложений от топ-клубов по поводу своего форварда Роберта Левандовски. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Сам Левандовски уже провел переговоры с некоторыми клубами, однако не планирует покидать «Баварию». Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне на счету Левандовски 43 гола и 8 ассистов в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Ранее Левандовски рассказал, когда планирует завершить карьеру.
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Источник — Sky Germany
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