У Баварии есть ряд предложений по Левандовски

У «Баварии» есть ряд предложений от топ-клубов по поводу своего форварда Роберта Левандовски. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сам Левандовски уже провел переговоры с некоторыми клубами, однако не планирует покидать «Баварию». Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 43 гола и 8 ассистов в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее Левандовски рассказал, когда планирует завершить карьеру.