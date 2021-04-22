Левандовски рассказал, когда завершит карьеру

32-летний форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о том, когда планирует завершить свою карьеру:

«Сейчас я в Мюнхене, играю в лучшей команде мира, веселюсь с партнерами по команде и чувствую себя здесь очень хорошо. Я хочу играть в футбол на высшем уровне в течение более длительного периода времени.

Мой контракт с «Баварией» действует еще два года, но, полагаю, можно подумать об этом. Я не особо задумывался о том, что будет через три или четыре года. Но я хочу поиграть еще как минимум пять лет. Может быть, дольше, если смогу».