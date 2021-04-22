Левандовски рассказал, когда завершит карьеру

В ближайшее время завязывать форвард «Баварии» не планирует

  • 22.04.2021 22:50
  • 834 просмотра
  • 1 комментарий
Левандовски рассказал, когда завершит карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

32-летний форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о том, когда планирует завершить свою карьеру:

«Сейчас я в Мюнхене, играю в лучшей команде мира, веселюсь с партнерами по команде и чувствую себя здесь очень хорошо. Я хочу играть в футбол на высшем уровне в течение более длительного периода времени.

Мой контракт с «Баварией» действует еще два года, но, полагаю, можно подумать об этом. Я не особо задумывался о том, что будет через три или четыре года. Но я хочу поиграть еще как минимум пять лет. Может быть, дольше, если смогу».

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(3 голоса)

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Комментарии
    ihor5235
    online
      ihor5235, 22.04.2021 23:59
    0
    Можно разве что доиграть контракт, а потом на лет 5 поехать в МЛС!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 22.04.2021 23:59
    0
    Можно разве что доиграть контракт, а потом на лет 5 поехать в МЛС!
    Ссылка
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