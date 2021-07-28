Без работы не останутся. Несколько команд заинтересованы в игроках Альянса

Команда из Липовой Долины отказалась от участия в чемпионате Украины в Первой лиге

  • 28.07.2021 18:22
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Без работы не останутся. Несколько команд заинтересованы в игроках Альянса
© ФК Альянс

Перед началом сезона все ведущие игроки «Альянса» пролонгировали контракты с клубом. Однако учитывая форс-мажорные обстоятельства – расформирование футбольного клуба, футболистам из Липовой Долины будет предоставлен статус свободных агентов, и они смогут трудоустроиться в других командах. Об этом проинформировали в ПФЛ Украины.
 
По информации источника, интерес к футболистам «Альянса» проявляют уже с полдюжины отечественных клубов, наиболее активные среди них – «Оболонь» и «Таврия».
 
Напомним, «Альянс» объявил о расформировании клуба после скандального матча в Сумах.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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