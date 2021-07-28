Тренер Альянса: «До сих пор не верю. У нас были амбициозные планы...»

Юрий Ярошенко поделился мнением о расформировании футбольного клуба

  • 28.07.2021 15:55
  • 1672 просмотра
  • 3 комментария
Тренер Альянса: «До сих пор не верю. У нас были амбициозные планы...»
© ФК Альянс

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал решение руководства о расформировании футбольного клуба после поражения от «Металлиста» (0:2) в первом туре Первой лиги Украины.

«Если откровенно, до сих пор не верю в случившиеся, тем более, что именно с этим сезоном связывали очень амбициозные планы. Однако, это — вердикт клубного руководства, и тренерский штаб, футболисты вынуждены с ним согласиться.

Я связан с «Альянсом» с 2018 года, прошел с ним путь от аматоров до Первой лиги, успешных выступлений в розыгрыше отечественного Кубка. По крупицам собирали команду, которая с каждым сезоном прибавляла.

Со своей стороны и клубное руководство предпринимало максимальные усилия для развития инфраструктуры, ведь в структуре находились еще несколько аматорских команд, усовершенствовалась спортивная база.

Я благодарен клубному руководству за те годы продуктивного сотрудничества, и все же, чувство, что не удалось довести задуманное до конца, не покидает меня. Это словно прерванный не по твоей воле полет.

Уверен, что мои подопечные окажутся востребованными, и с трудоустройством у них проблем не возникнет. А вот нам, тренерам, сложнее, придется потратить не один год, чтобы создать такую команду, которая была в «Альянсе», — отметил Ярошенко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 28.07.2021 16:14
    +1
    Коли спонсор клоун, якому татко дав іграшу погратися, а іграшка то живі люди, то висновок один - поменше б таких випадкових неадекватних спонсорів...
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 28.07.2021 16:13
    +1
    к тренеру как раз вопросов нет, видно, что нормальный и адекватный мужчина, а не истероид как владелец Альянса.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.07.2021 16:06
    0
    И кто вам доктор.
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 28.07.2021 16:14
    +1
    Коли спонсор клоун, якому татко дав іграшу погратися, а іграшка то живі люди, то висновок один - поменше б таких випадкових неадекватних спонсорів...
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 28.07.2021 16:13
    +1
    к тренеру как раз вопросов нет, видно, что нормальный и адекватный мужчина, а не истероид как владелец Альянса.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.07.2021 16:06
    0
    И кто вам доктор.
    Ссылка
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