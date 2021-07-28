Тренер Альянса: «До сих пор не верю. У нас были амбициозные планы...»

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал решение руководства о расформировании футбольного клуба после поражения от «Металлиста» (0:2) в первом туре Первой лиги Украины.

«Если откровенно, до сих пор не верю в случившиеся, тем более, что именно с этим сезоном связывали очень амбициозные планы. Однако, это — вердикт клубного руководства, и тренерский штаб, футболисты вынуждены с ним согласиться.

Я связан с «Альянсом» с 2018 года, прошел с ним путь от аматоров до Первой лиги, успешных выступлений в розыгрыше отечественного Кубка. По крупицам собирали команду, которая с каждым сезоном прибавляла.

Со своей стороны и клубное руководство предпринимало максимальные усилия для развития инфраструктуры, ведь в структуре находились еще несколько аматорских команд, усовершенствовалась спортивная база.

Я благодарен клубному руководству за те годы продуктивного сотрудничества, и все же, чувство, что не удалось довести задуманное до конца, не покидает меня. Это словно прерванный не по твоей воле полет.

Уверен, что мои подопечные окажутся востребованными, и с трудоустройством у них проблем не возникнет. А вот нам, тренерам, сложнее, придется потратить не один год, чтобы создать такую команду, которая была в «Альянсе», — отметил Ярошенко.