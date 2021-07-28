Президент ПФЛ: «Альянс нас не услышал. Клуб прекращает финансирование»

После поражения в поединке первого тура Первой лиги от «Металлиста» (0:2) руководство «Альянса» приняло решение расформировать футбольный клуб.

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко прокомментировал решение руководства «Альянса» прекратить существование команды на профессиональном уровне.

«В последние дни мы вели переговоры с руководством «Альянса», убеждали не принимать скоропалительных решений, однако нас так и не услышали. По имеющейся информации, ФК «Альянс» прекращает финансирование всех команд, находящихся в его структуре.

После отказа «Альянса» от участия в чемпионате Украины в Первой лиге, в нем продолжат борьбу 15 команд. Заменить «Альянс» представителем Второй лиги не было возможности, поскольку турнир в этом дивизионе уже стартовал», — отметил Каденко.