Президент ПФЛ: «Альянс нас не услышал. Клуб прекращает финансирование»

После снятия «Альянса» в Первой лиге останется 15 команд

  • 28.07.2021 14:30
  • 5988 просмотров
  • 33 комментария
Президент ПФЛ: «Альянс нас не услышал. Клуб прекращает финансирование»
© ФК Альянс

После поражения в поединке первого тура Первой лиги от «Металлиста» (0:2) руководство «Альянса» приняло решение расформировать футбольный клуб.

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко прокомментировал решение руководства «Альянса» прекратить существование команды на профессиональном уровне.

«В последние дни мы вели переговоры с руководством «Альянса», убеждали не принимать скоропалительных решений, однако нас так и не услышали. По имеющейся информации, ФК «Альянс» прекращает финансирование всех команд, находящихся в его структуре.

После отказа «Альянса» от участия в чемпионате Украины в Первой лиге, в нем продолжат борьбу 15 команд. Заменить «Альянс» представителем Второй лиги не было возможности, поскольку турнир в этом дивизионе уже стартовал», — отметил Каденко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(28 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.07.2021 16:13
    0
    ALKOSruLKA, 28.07.2021 15:25
    ти б дуже хотів вкладати кошти, коли тебе не за спортивним принципом чмирять? звичайно, я нічого не докажу фану МХ, але колись вже ваш "предок" ніс покарання за роботу з суддями... Ніхто ж не повірить, що ви змінились...
    Якщо розібрати всі моменти того матчу не впадаючи в істерику і надмірні емоції, які так притаманні нам вболівальникам, то ніякого суддівського свавілля ми там не побачимо. Єдиний спірний момент - перше вилучення. Але, як я вже вчора писав, подивіться на вилучення Фройлера у матчі ЛЧ Аталанта-Реал, воно абсолютно ідентичне. Суддя навіть після перегляду ВАР не змінив тоді свого рішення. Я не кажу, що з суддівством в нас все ок, але й не треба нагнітати там, де воно того не потребує. Майже в кожному турі УПЛ судді роблять реально кричущі помилки, але це не привід всім зніматись.
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 28.07.2021 16:04
    -1
    Это у металла теперь 3 очка заберут?))
    Ссылка
    ffggpl
    online
      ffggpl, 28.07.2021 15:59
    -1
    Бабочка однодневка
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 28.07.2021 15:45
    0
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.07.2021 14:54
    Мужитк сказал - мужик сделал!
    Но по аналогии к Альянсу звучит это прмерно так:
    Мужик бля сказал бля глупость - мужик блин глупость бля и сделал.
    Именно так есть!
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 28.07.2021 15:29
    +1
    ALKOSruLKA, 28.07.2021 15:20
    Ярік кілька місяців у футболі, а МХ-1925 - пограбований, Альянс знімається.... дуже сумнівний "вклад в розвиток футболу"... Я просто не розумію логіки, по складу МХ легко виграє 1лігу й без суддів, навіщо з самого початку вступати в таке л@йно?.. А президента Альянса я чудово розумію, - молодець! ...не кидався словами й не шантажував як Козловський з Рухом, взяв і послав Павелку і Ко...
    Хайп этого колгозника рассчитанный на таких де..нератов как ты
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 28.07.2021 15:25
    +4
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.07.2021 14:54
    Мужитк сказал - мужик сделал!
    Но по аналогии к Альянсу звучит это прмерно так:
    Мужик бля сказал бля глупость - мужик блин глупость бля и сделал.
    ти б дуже хотів вкладати кошти, коли тебе не за спортивним принципом чмирять? звичайно, я нічого не докажу фану МХ, але колись вже ваш "предок" ніс покарання за роботу з суддями... Ніхто ж не повірить, що ви змінились...
    Ссылка
    NOCU
    online
      NOCU, 28.07.2021 15:22
    +1
    Иван Петров, 28.07.2021 15:06
    И-за них Запорожский Металлург не попал в первую лигу,хотя был достоин больше чем этот колхоз.
    Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
    Не Металлург, а ГФК Металлург, который никуда в ближайшее время не собирается из второй лиги. Доиграть бы этот сезон. Да и какой футбол, если мосты строят с 2004 года...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 28.07.2021 15:20
    +1
    Ярік кілька місяців у футболі, а МХ-1925 - пограбований, Альянс знімається.... дуже сумнівний "вклад в розвиток футболу"... Я просто не розумію логіки, по складу МХ легко виграє 1лігу й без суддів, навіщо з самого початку вступати в таке л@йно?.. А президента Альянса я чудово розумію, - молодець! ...не кидався словами й не шантажував як Козловський з Рухом, взяв і послав Павелку і Ко...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 28.07.2021 15:19
    0
    BekXanov, 28.07.2021 14:56
    Пора УПЛ что с этим делать.Пункт на невозможность снятия команды до конца чемпионата иначе штраф в 100 миллионов.Вы реально уже достали твари !
    Клуб объявит себя банкротом и 100 лямов платить будет некому
    Ссылка
    NOCU
    online
      NOCU, 28.07.2021 15:19
    -1
    И много много радости детишкам принесла.
    Победа псевдометаллиста.
    Теперь им придётся "громить" Ужгород и Прикарпатье.)))
    Кто то сомневается в их победе?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.07.2021 15:16
    +1
    Возможно Ярик и угрожал владельцам Альянса. Сумы и Харьков города соседи. Те перепугались и закрыли проект.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 28.07.2021 15:15
    +1
    МКГ победил, но они очка так и не получил
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 28.07.2021 15:14
    0
    А могло бути інакше? Гондошкі проплатили все зверху до низу.. Чого очікувати від МКГ, яких вічно в УПЛ в старі часи тягнули і Яріка рейдера усі знають.. Не даремно заробили своє прізвисько "команда гондонів"..
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.07.2021 15:12
    -2
    Скандал
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 15:08
    +1
    Иван Петров, 28.07.2021 15:06
    И-за них Запорожский Металлург не попал в первую лигу,хотя был достоин больше чем этот колхоз.
    Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
    а вот над этой шуткой я долго смеялся
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 15:08
    +1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.07.2021 15:05
    Вот именно, когда ПФЛ клубы лицензирует на выступление в той или инной лиге, от клуба должны быть финансовые гарантии, что он не снимется с соревнований. Типа залога, в конце сезона клуб аолучает этот залог вместе с премиальнымию И сумма салога должна быть такой, что бы и клубу не сильно накладно было, но и больно прощаться с такими деньгами.
    А то устроили какой-то девишник с ПМС, сегодня хочу, завтра нет.
    А что до матча, пересмотрите матч с холодной головой без предвзятости. Симпатий к Металлисту не было от слова вообще!
    вы будите смеяться но такая норма есть, но на неё уже давно все положили
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.07.2021 15:06
    -2
    BekXanov, 28.07.2021 14:56
    Пора УПЛ что с этим делать.Пункт на невозможность снятия команды до конца чемпионата иначе штраф в 100 миллионов.Вы реально уже достали твари !
    Сам хоть понял, что написал? Предположим, у хозяев клуба ухудшилось материальное состояние и не в состоянии финансировать клуб. Снять команду нельзя. Кто будет платить за все? Ты?
    Ссылка
    Иван Петров
    online
      Иван Петров, 28.07.2021 15:06
    -4
    И-за них Запорожский Металлург не попал в первую лигу,хотя был достоин больше чем этот колхоз.
    Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.07.2021 15:05
    +3
    BekXanov, 28.07.2021 14:56
    Пора УПЛ что с этим делать.Пункт на невозможность снятия команды до конца чемпионата иначе штраф в 100 миллионов.Вы реально уже достали твари !
    Вот именно, когда ПФЛ клубы лицензирует на выступление в той или инной лиге, от клуба должны быть финансовые гарантии, что он не снимется с соревнований. Типа залога, в конце сезона клуб аолучает этот залог вместе с премиальнымию И сумма салога должна быть такой, что бы и клубу не сильно накладно было, но и больно прощаться с такими деньгами.
    А то устроили какой-то девишник с ПМС, сегодня хочу, завтра нет.
    А что до матча, пересмотрите матч с холодной головой без предвзятости. Симпатий к Металлисту не было от слова вообще!
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 15:03
    -1
    Доброгорский Юрий, 28.07.2021 14:55
    Кто и кому не занес???
    ПФЛ Альянсу???
    Для чего писать шлак?
    Альянс ликвидировал клуб в ответ на предвзятое судейство (по их мнению), а ПФЛ пытались все уладить и отговорить клуб принимать скоропостижных решений...
    а если такой сценарий: он президент, но бабло вложенное не его, а ещё каких то конкретных людей, с ареной в Суммах начались проблемы, шоб решить их нужны доп бабки, появилась возможность, как в старые добрые времена, но не фартануло, и чтоб и далее не терять деньги решили слится
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.07.2021 14:49
    +7
    Очередной дяденька насрал на всех и губки надул.Как вы задолбали обиженки.Команда работает команда идёт к своей цели огромный коллектив и тут дядя губки надувает.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 28.07.2021 15:25
    +4
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.07.2021 14:54
    Мужитк сказал - мужик сделал!
    Но по аналогии к Альянсу звучит это прмерно так:
    Мужик бля сказал бля глупость - мужик блин глупость бля и сделал.
    ти б дуже хотів вкладати кошти, коли тебе не за спортивним принципом чмирять? звичайно, я нічого не докажу фану МХ, але колись вже ваш "предок" ніс покарання за роботу з суддями... Ніхто ж не повірить, що ви змінились...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 28.07.2021 14:55
    +4
    potemkin78, 28.07.2021 14:47
    видать не занесли бабок чтоб не возбухали и не поднимали волну
    Кто и кому не занес???
    ПФЛ Альянсу???
    Для чего писать шлак?
    Альянс ликвидировал клуб в ответ на предвзятое судейство (по их мнению), а ПФЛ пытались все уладить и отговорить клуб принимать скоропостижных решений...
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.07.2021 15:05
    +3
    BekXanov, 28.07.2021 14:56
    Пора УПЛ что с этим делать.Пункт на невозможность снятия команды до конца чемпионата иначе штраф в 100 миллионов.Вы реально уже достали твари !
    Вот именно, когда ПФЛ клубы лицензирует на выступление в той или инной лиге, от клуба должны быть финансовые гарантии, что он не снимется с соревнований. Типа залога, в конце сезона клуб аолучает этот залог вместе с премиальнымию И сумма салога должна быть такой, что бы и клубу не сильно накладно было, но и больно прощаться с такими деньгами.
    А то устроили какой-то девишник с ПМС, сегодня хочу, завтра нет.
    А что до матча, пересмотрите матч с холодной головой без предвзятости. Симпатий к Металлисту не было от слова вообще!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 28.07.2021 14:53
    +3
    Похоже, что руководсво ещё раньше поклала на команду и она ей не нужна.
    Одно из решений, надо было просто написать протест, а там уже решать.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 28.07.2021 14:52
    +3
    та просто уборочная началась и футболисты заняты на других обьектах
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 28.07.2021 15:29
    +1
    ALKOSruLKA, 28.07.2021 15:20
    Ярік кілька місяців у футболі, а МХ-1925 - пограбований, Альянс знімається.... дуже сумнівний "вклад в розвиток футболу"... Я просто не розумію логіки, по складу МХ легко виграє 1лігу й без суддів, навіщо з самого початку вступати в таке л@йно?.. А президента Альянса я чудово розумію, - молодець! ...не кидався словами й не шантажував як Козловський з Рухом, взяв і послав Павелку і Ко...
    Хайп этого колгозника рассчитанный на таких де..нератов как ты
    Ссылка
    NOCU
    online
      NOCU, 28.07.2021 15:22
    +1
    Иван Петров, 28.07.2021 15:06
    И-за них Запорожский Металлург не попал в первую лигу,хотя был достоин больше чем этот колхоз.
    Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
    Не Металлург, а ГФК Металлург, который никуда в ближайшее время не собирается из второй лиги. Доиграть бы этот сезон. Да и какой футбол, если мосты строят с 2004 года...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 28.07.2021 15:20
    +1
    Ярік кілька місяців у футболі, а МХ-1925 - пограбований, Альянс знімається.... дуже сумнівний "вклад в розвиток футболу"... Я просто не розумію логіки, по складу МХ легко виграє 1лігу й без суддів, навіщо з самого початку вступати в таке л@йно?.. А президента Альянса я чудово розумію, - молодець! ...не кидався словами й не шантажував як Козловський з Рухом, взяв і послав Павелку і Ко...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.07.2021 15:16
    +1
    Возможно Ярик и угрожал владельцам Альянса. Сумы и Харьков города соседи. Те перепугались и закрыли проект.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 28.07.2021 15:15
    +1
    МКГ победил, но они очка так и не получил
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 15:08
    +1
    Иван Петров, 28.07.2021 15:06
    И-за них Запорожский Металлург не попал в первую лигу,хотя был достоин больше чем этот колхоз.
    Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
    а вот над этой шуткой я долго смеялся
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 15:08
    +1
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.07.2021 15:05
    Вот именно, когда ПФЛ клубы лицензирует на выступление в той или инной лиге, от клуба должны быть финансовые гарантии, что он не снимется с соревнований. Типа залога, в конце сезона клуб аолучает этот залог вместе с премиальнымию И сумма салога должна быть такой, что бы и клубу не сильно накладно было, но и больно прощаться с такими деньгами.
    А то устроили какой-то девишник с ПМС, сегодня хочу, завтра нет.
    А что до матча, пересмотрите матч с холодной головой без предвзятости. Симпатий к Металлисту не было от слова вообще!
    вы будите смеяться но такая норма есть, но на неё уже давно все положили
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.07.2021 16:13
    0
    ALKOSruLKA, 28.07.2021 15:25
    ти б дуже хотів вкладати кошти, коли тебе не за спортивним принципом чмирять? звичайно, я нічого не докажу фану МХ, але колись вже ваш "предок" ніс покарання за роботу з суддями... Ніхто ж не повірить, що ви змінились...
    Якщо розібрати всі моменти того матчу не впадаючи в істерику і надмірні емоції, які так притаманні нам вболівальникам, то ніякого суддівського свавілля ми там не побачимо. Єдиний спірний момент - перше вилучення. Але, як я вже вчора писав, подивіться на вилучення Фройлера у матчі ЛЧ Аталанта-Реал, воно абсолютно ідентичне. Суддя навіть після перегляду ВАР не змінив тоді свого рішення. Я не кажу, що з суддівством в нас все ок, але й не треба нагнітати там, де воно того не потребує. Майже в кожному турі УПЛ судді роблять реально кричущі помилки, але це не привід всім зніматись.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 28.07.2021 15:45
    0
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.07.2021 14:54
    Мужитк сказал - мужик сделал!
    Но по аналогии к Альянсу звучит это прмерно так:
    Мужик бля сказал бля глупость - мужик блин глупость бля и сделал.
    Именно так есть!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 28.07.2021 15:19
    0
    BekXanov, 28.07.2021 14:56
    Пора УПЛ что с этим делать.Пункт на невозможность снятия команды до конца чемпионата иначе штраф в 100 миллионов.Вы реально уже достали твари !
    Клуб объявит себя банкротом и 100 лямов платить будет некому
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 28.07.2021 15:14
    0
    А могло бути інакше? Гондошкі проплатили все зверху до низу.. Чого очікувати від МКГ, яких вічно в УПЛ в старі часи тягнули і Яріка рейдера усі знають.. Не даремно заробили своє прізвисько "команда гондонів"..
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 28.07.2021 14:53
    0
    Ещё и своих спортсменов кинули.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 28.07.2021 14:53
    0
    Ппосто сепаратнієбагато розвелося не дільки на Донбасі алеєйху футбрлі на серед фанатів.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 28.07.2021 14:52
    0
    Дограється та ПФЛ. Що тут можна сказати?Не один Япославський фінансує команди, люди стараються тримають команди, а деяки функціонери вбивають футбол і вина тут чітка-ПАВЕЛКО!Геть у ввдставку.Він як бандит на матчах вибраних командан в ложах сидитьгце ж корупція чистої води!Якщо він, тоц Павелко такий чесний то нехай скаде календар своїх участей коли і в яких матчах. Мвфія...Люди вкладаються у футбол, а купка непрофесіоналі думають лише про себе...Нехай всі знімаються зі змагань і залишається лише Металіст і прєзідєнтський Кривбас і все...остальні підуть в район грати, де та ж сама ситуація і хабврництво. Я не можу підібрати цензурних слів. У відставку всі Баранка, Лучіі, Павелко і подібні прихвостні.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности