Президент ПФЛ: «Альянс нас не услышал. Клуб прекращает финансирование»

После поражения в поединке первого тура Первой лиги от «Металлиста» (0:2) руководство «Альянса» приняло решение расформировать футбольный клуб.
Президент ПФЛ Украины Александр Каденко прокомментировал решение руководства «Альянса» прекратить существование команды на профессиональном уровне.
«В последние дни мы вели переговоры с руководством «Альянса», убеждали не принимать скоропалительных решений, однако нас так и не услышали. По имеющейся информации, ФК «Альянс» прекращает финансирование всех команд, находящихся в его структуре.
После отказа «Альянса» от участия в чемпионате Украины в Первой лиге, в нем продолжат борьбу 15 команд. Заменить «Альянс» представителем Второй лиги не было возможности, поскольку турнир в этом дивизионе уже стартовал», — отметил Каденко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Но по аналогии к Альянсу звучит это прмерно так:
Мужик бля сказал бля глупость - мужик блин глупость бля и сделал.
Но по аналогии к Альянсу звучит это прмерно так:
Мужик бля сказал бля глупость - мужик блин глупость бля и сделал.
Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
Победа псевдометаллиста.
Теперь им придётся "громить" Ужгород и Прикарпатье.)))
Кто то сомневается в их победе?
Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
А то устроили какой-то девишник с ПМС, сегодня хочу, завтра нет.
А что до матча, пересмотрите матч с холодной головой без предвзятости. Симпатий к Металлисту не было от слова вообще!
Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
А то устроили какой-то девишник с ПМС, сегодня хочу, завтра нет.
А что до матча, пересмотрите матч с холодной головой без предвзятости. Симпатий к Металлисту не было от слова вообще!
ПФЛ Альянсу???
Для чего писать шлак?
Альянс ликвидировал клуб в ответ на предвзятое судейство (по их мнению), а ПФЛ пытались все уладить и отговорить клуб принимать скоропостижных решений...
Но по аналогии к Альянсу звучит это прмерно так:
Мужик бля сказал бля глупость - мужик блин глупость бля и сделал.
ПФЛ Альянсу???
Для чего писать шлак?
Альянс ликвидировал клуб в ответ на предвзятое судейство (по их мнению), а ПФЛ пытались все уладить и отговорить клуб принимать скоропостижных решений...
А то устроили какой-то девишник с ПМС, сегодня хочу, завтра нет.
А что до матча, пересмотрите матч с холодной головой без предвзятости. Симпатий к Металлисту не было от слова вообще!
Одно из решений, надо было просто написать протест, а там уже решать.
Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
Замінити «Альянс» представником Другої ліги не було можливості, оскільки турнір в цьому дивізіоні вже стартував», — зазначив Каденко.
А то устроили какой-то девишник с ПМС, сегодня хочу, завтра нет.
А что до матча, пересмотрите матч с холодной головой без предвзятости. Симпатий к Металлисту не было от слова вообще!
Но по аналогии к Альянсу звучит это прмерно так:
Мужик бля сказал бля глупость - мужик блин глупость бля и сделал.
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