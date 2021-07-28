Мэр Одессы взял под контроль ситуацию со стадионом Черноморец

Судьба «Черноморца» не оставляет равнодушными его болельщиков. Они намерены обратиться с письмом к власть имущим, чтобы спасти спортивный символ города от сползания в пропасть и возможного исчезновения с футбольной карты страны.

Оставшись без своего стадиона, владельцем которого еще в прошлом году стала американская компания Allrise Capital, «Черноморец» вынужден был перенести первый домашний матч сезона-2021/22 с «Днепром-1» на поле соперника.

А тем временем на арене проводятся концерты, после которых о пригодности газона к проведению матчей говорить не приходится. Этот факт не остался без внимания городской власти.

На заседании Горсовета мэр Одессы Геннадий Труханов выразил обеспокоенность по поводу ситуации со стадионом и командой.

«Черноморец» был стадионом, который принадлежал нашей команде и которым гордилась вся Одесса. Я надеюсь, что мы будем еще гордиться командой. А вот то, что сегодня происходит на стадионе, мы все видим. Его купила добросовестная компания, однако в планах развития спорта «Черноморца» у них нет. К сожалению, стадион сегодня развивается как большая концертная площадка.

Организовано два концерта – Монатика и Коржа. Что касается первого из них, то по нашим данным, коммунальные службы вывезли три 20-тонных КамАЗа мусора после него. Кто-то отдыхал, веселился, коммунальщики убирали, а кто-то зарабатывал на этом. Теперь вот был концерт Коржа с 45 тысячами присутствующих. И снова наши коммунальщики все это вывозят. Вы можете представить, что после такого количества людей остается. Поэтому я прошу организовать встречу с исполнительной дирекцией стадиона «Черноморец» и выяснить наши отношения», - сказал Труханов.

К слову, в первом туре УПЛ «Десна» уверенно выиграла у «Черноморца» (3:0). В следующем туре одесситы будут играть с «Днепром-1».