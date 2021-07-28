Мэр Одессы взял под контроль ситуацию со стадионом Черноморец

В Южной Пальмире пока что не понятно, когда большой футбол вернется на домашнюю арену «моряков»

  • 28.07.2021 12:39
  • 993 просмотра
  • 3 комментария
Мэр Одессы взял под контроль ситуацию со стадионом Черноморец
© Telegram. Стадион Черноморец

Судьба «Черноморца» не оставляет равнодушными его болельщиков. Они намерены обратиться с письмом к власть имущим, чтобы спасти спортивный символ города от сползания в пропасть и возможного исчезновения с футбольной карты страны.

Оставшись без своего стадиона, владельцем которого еще в прошлом году стала американская компания Allrise Capital, «Черноморец» вынужден был перенести первый домашний матч сезона-2021/22 с «Днепром-1» на поле соперника.

А тем временем на арене проводятся концерты, после которых о пригодности газона к проведению матчей говорить не приходится. Этот факт не остался без внимания городской власти.

На заседании Горсовета мэр Одессы Геннадий Труханов выразил обеспокоенность по поводу ситуации со стадионом и командой.

«Черноморец» был стадионом, который принадлежал нашей команде и которым гордилась вся Одесса. Я надеюсь, что мы будем еще гордиться командой. А вот то, что сегодня происходит на стадионе, мы все видим. Его купила добросовестная компания, однако в планах развития спорта «Черноморца» у них нет. К сожалению, стадион сегодня развивается как большая концертная площадка.

Организовано два концерта – Монатика и Коржа. Что касается первого из них, то по нашим данным, коммунальные службы вывезли три 20-тонных КамАЗа мусора после него. Кто-то отдыхал, веселился, коммунальщики убирали, а кто-то зарабатывал на этом. Теперь вот был концерт Коржа с 45 тысячами присутствующих. И снова наши коммунальщики все это вывозят. Вы можете представить, что после такого количества людей остается. Поэтому я прошу организовать встречу с исполнительной дирекцией стадиона «Черноморец» и выяснить наши отношения», - сказал Труханов.

К слову, в первом туре УПЛ «Десна» уверенно выиграла у «Черноморца» (3:0). В следующем туре одесситы будут играть с «Днепром-1».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 28.07.2021 13:04
    0
    По понятіям ровний пацан хоче з бізнесом розібраться
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 28.07.2021 12:56
    0
    когда климов им стадион оттдал за долги городская власть не думала , а теперь черноморец жалко , понятно им пофиг футбол главное бабки и концерты приносят значительно больше
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 12:51
    0
    ну да ну да, американцы канешно будут очень болеть за футбол, европейский. интересно а когда стадион им продавали чем думали, деньгами?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.07.2021 13:04
    0
    По понятіям ровний пацан хоче з бізнесом розібраться
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 28.07.2021 12:56
    0
    когда климов им стадион оттдал за долги городская власть не думала , а теперь черноморец жалко , понятно им пофиг футбол главное бабки и концерты приносят значительно больше
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 12:51
    0
    ну да ну да, американцы канешно будут очень болеть за футбол, европейский. интересно а когда стадион им продавали чем думали, деньгами?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности