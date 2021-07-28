Василий КОБИН: «Селезнев забивал везде - от Лиги чемпионов до УПЛ»

Тренер «Миная» доволен тем, что удалось подписать форварда

  • 28.07.2021 11:11
  • 710 просмотров
  • 6 комментариев
Василий КОБИН: «Селезнев забивал везде - от Лиги чемпионов до УПЛ»
© fcminaj.com

«Минай» лишь в последний момент вернулся в УПЛ, а тренер Василий Кобин доволен тем, что удалось подписать опытного форварда Евгения Селезнева.

«Я хорошо знаю этого футболиста. Он забивал во всех турнирах, где участвовал - от Лиги чемпионов до внутреннего чемпионата».

«Сегодня таких действующих футболистов-голеадоров в Украине осталось двое: он и Александр Гладкий. Рядом с ним молодые игроки будут учиться и набираться опыта».

«Это важно. Селезнев поможет «Минаю», он сейчас много работает», - сказал Кобин

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Источник — ФК Минай

(4 голоса)

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Комментарии
    Ігор Ігор
    online
      Ігор Ігор, 28.07.2021 11:41
    0
    Він вже назабивав за Колос, і молоді в нього
    "навчились".
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 28.07.2021 11:28
    +3
    Селезньов зараз ні на що не здатний, крім пробивання пенальті.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 28.07.2021 11:26
    0
    Ну подписали и повеселили)))
    Через пару месяцев посмотрим...
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 11:21
    +3
    подписуй скорее Милю, будет шикарная парочка твикс
    Ссылка
    Костя Шевченко
    online
      Костя Шевченко, 28.07.2021 11:21
    +4
    Ага, в минулому сезоні УПЛ забив 5 голів - усі з пенальті.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.07.2021 11:18
    +5
    А також забивав на тренувальний процес та дисципліну....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.07.2021 11:18
    +5
    А також забивав на тренувальний процес та дисципліну....
    Ссылка
    Костя Шевченко
    online
      Костя Шевченко, 28.07.2021 11:21
    +4
    Ага, в минулому сезоні УПЛ забив 5 голів - усі з пенальті.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 28.07.2021 11:28
    +3
    Селезньов зараз ні на що не здатний, крім пробивання пенальті.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 11:21
    +3
    подписуй скорее Милю, будет шикарная парочка твикс
    Ссылка
    Ігор Ігор
    online
      Ігор Ігор, 28.07.2021 11:41
    0
    Він вже назабивав за Колос, і молоді в нього
    "навчились".
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 28.07.2021 11:26
    0
    Ну подписали и повеселили)))
    Через пару месяцев посмотрим...
    Ссылка
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