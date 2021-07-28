Василий КОБИН: «Селезнев забивал везде - от Лиги чемпионов до УПЛ»

«Минай» лишь в последний момент вернулся в УПЛ, а тренер Василий Кобин доволен тем, что удалось подписать опытного форварда Евгения Селезнева.
«Я хорошо знаю этого футболиста. Он забивал во всех турнирах, где участвовал - от Лиги чемпионов до внутреннего чемпионата».
«Сегодня таких действующих футболистов-голеадоров в Украине осталось двое: он и Александр Гладкий. Рядом с ним молодые игроки будут учиться и набираться опыта».
«Это важно. Селезнев поможет «Минаю», он сейчас много работает», - сказал Кобин
Источник — ФК Минай
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"навчились".
Через пару месяцев посмотрим...
"навчились".
Через пару месяцев посмотрим...
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