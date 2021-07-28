Минай заявил в УПЛ хорвата, из-за которого чуть не получил трансферный бан

Клуб УПЛ «Минай» заявил на сезон 21-летнего защитника Мислава Матича из Хорватии.

Профиль игрока-легионера появился на официальном сайте УПЛ. Он будет играть под номером 44.

Сообщалось, что «Минаю» больше не грозит трансферный бан, так как клуб выплатил платеж солидарности за хорватского защитника Mислава Mатича.

Напомним, закарпатский клуб за один день подписал 10 игроков, сформировав заявку на сезон.