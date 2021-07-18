Минаю больше не грозит трансферный бан

Украинский клуб выплатил платеж солидарности за хорватского защитника Mислава Mатича

  • 18.07.2021 17:55
  • 432 просмотра
  • 1 комментарий
Минаю больше не грозит трансферный бан
© ФК Минай

«Mинай» оперативно ликвидировал задолженности по платежу солидарности за хорватского защитника Mислава Mатича, и теперь закарпатцам не угрожает трансферный бан, наложенный УЕФА. Речь шла о сумме в 52 тысячи евро.

Селекционная работа в «Mинае» близится к завершению. Если усиление в ближайшее время и будет, то речь пойдет об одной-двух позициях. Из группы африканских футболистов, защищавших цвета «Mиная» в минувшем сезоне, остался лишь малиец Сиака Багайоко.

Поскольку стартовый матч чемпионата УПЛ закарпатцев с «Динамо» перенесен, то «горожане» заняты поиском спарринг-партнера, который сыграл бы с ними 24 или 25 июля. Скорее всего, это будет аматорская команда из первенства Закарпатья.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 18:11
    0
    динамко уписалось от страха и с соплями попросило перенести игру
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 18:11
    0
    динамко уписалось от страха и с соплями попросило перенести игру
    Ссылка
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