Известно, сколько Минай должен заплатить за разблокировку бана от ФИФА

Цена вопроса – 50 тысяч евро

  • 14.07.2021 13:38
  • 3577 просмотров
  • 4 комментария
Известно, сколько Минай должен заплатить за разблокировку бана от ФИФА
© ФК Минай. Мислав Матич

Палата споров ФИФА запретила «Минаю» трансферную деятельность на три года по поводу спора вокруг компенсации за платеж солидарности хорватского защитника Мислава Матича.

По компенсации за Матича речь идет о 50 тысячах евро. Руководство закарпатского клуба делает все возможное, чтобы решить этот вопрос.

21-летний хорват Матич играл за «Минай» в сезоне 2020/21 и провел 24 поединка в прошлом сезоне украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев договорился с Кобиным о переходе в «Минай».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 14:40
    -2
    Пусть Сурок проспонсирует взамен на 6 очков
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 14.07.2021 14:09
    +6
    50 тисяч євро? Та ви зглузду з'їхали, де взять такі гроші?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 14.07.2021 14:04
    +4
    Давайте быстрее платите, а то "кормилец" не успеет рекорд установить.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.07.2021 13:57
    +6
    "По компенсации за Матича речь идет о 50 тысячах евро" Платеж солидарности составляет 5%. В Минае кто-то купил этого футболиста за 1 млн евро, игравшего во второй хорватской лиге? При месячном фонде ЗП в 15 тысяч евро?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 14.07.2021 14:09
    +6
    50 тисяч євро? Та ви зглузду з'їхали, де взять такі гроші?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.07.2021 13:57
    +6
    "По компенсации за Матича речь идет о 50 тысячах евро" Платеж солидарности составляет 5%. В Минае кто-то купил этого футболиста за 1 млн евро, игравшего во второй хорватской лиге? При месячном фонде ЗП в 15 тысяч евро?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 14.07.2021 14:04
    +4
    Давайте быстрее платите, а то "кормилец" не успеет рекорд установить.
    Ссылка
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