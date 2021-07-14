Известно, сколько Минай должен заплатить за разблокировку бана от ФИФА

Палата споров ФИФА запретила «Минаю» трансферную деятельность на три года по поводу спора вокруг компенсации за платеж солидарности хорватского защитника Мислава Матича.
По компенсации за Матича речь идет о 50 тысячах евро. Руководство закарпатского клуба делает все возможное, чтобы решить этот вопрос.
21-летний хорват Матич играл за «Минай» в сезоне 2020/21 и провел 24 поединка в прошлом сезоне украинской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев договорился с Кобиным о переходе в «Минай».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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