Галатасарай – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Стамбульский «кот» уже вряд ли выскочит из мешка

  • 27.07.2021 22:09
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Галатасарай – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© facebook.com/Galatasaray

В среду, 28 июля, в Стамбуле на стадионе им. Фатиха Терима состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют турецкий «Галатасарай» и нидерландский «ПСВ». Стартовый свисток итальянского рефери Массимилиано Иррати прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

«Галатасарай»

Хозяева поля будут находится в предстоящем поединке в ужасных условиях, так как поражение со счетом 1:5 на чужом поле практически не оставляет надежд с точки зрения двухматчевого противостояния. И тут даже дело не в отсутствии уже поднадоевшего «правила выездного гола», которое было отменено в новом сезоне на международных состязаниях. Подопечным Фатиха Терима все равно пришлось бы искать способы забивать четыре мяча, при условии, что каждый из них не найдет ответа со стороны соперников.

«Галатасарай» в Эйндховене был методично разложен нидерландским соперником на мельчайшие детали, а хет-трик неувядающего Эрана Захави и дубль того самого Марио Гетце просто показали очевидное превосходство одной команды над другой, не более. В прошлом сезоне национального первенства «львы» набрали столько же очков, сколько и «Бешикташ» – 84, однако чемпионами так и не стали. Вылетать из квалификации к еврокубкам уже на первом для себя этапе – дело не из приятных, но что сможет поменять за неделю команда, у которой даже не стартовало национальное первенство? Разве что, президента страны можно пригласить в VIP-ложу. Для пущей убедительности, так сказать.

«ПСВ»

Один из последних тезисов будет актуальным и для гостей предстоящего поединка. Действительно, и в Нидерландах еще идет сезон летних отпусков для футболистов, поэтому как таковой игровой практики команде Рогера Шмидта брать было попросту негде. Однако, «ПСВ» был настолько хорош в первой игре, что и не особо было заметно уязвимых мест в построении этой команды. «Серебряный» призер прошлого сезона Эредивизи оказался куда успешнее своих турецких коллег, хотя вкатываться в рабочий процесс начал чуть ли не на неделю позже оппонентов.

У нидерландского клуба есть лишь один определенный повод переживать относительно предстоящей игры – это визиты в гости к «Галатасараю», которые клуб совершал ранее. Да, их было немного – всего три из восьми сыгранных между этими командами матчей – однако тенденция неизменно пропускать на чужом поле явно прослеживается. «ПСВ» дважды проигрывал по 0:2, а также один раз выиграл 2:1. Что характерно, дома «красно-белые» исключительно выигрывали, а предыдущие результаты на выезде лишь подчеркивают, что на полтора шага коллектив Шмидта уже в следующей стадии.

Ориентировочные составы

«Галатасарай»: Муслера – Байрам, Маркао, Луйиндама, Озтюрк – Кылынч, Кара, Туран – Актюркоглу, Бабель, Секидика.

«ПСВ»: Дроммель – Макс, Боскальи, Рамальо, Мвене – Сангаре, ван Гинкел –  Вертессен, Гетце, Мадуэке – Захави.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что любая турецкая команда в родных стенах получает фантастический бонус к решительности, поэтому «Галатасарай» может зацепиться за победу, но при этом пропустит в свои ворота. Нашей ставкой будет позиция – победа «Галатасарая» и ТБ 2.5 с коэффициентом 4.10 по линии Parimatch.

28 июля, среда

«Галатасарай» – «ПСВ»
Стамбул. Стадион им. Фатиха Терима. 21:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Марко Иррати (Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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