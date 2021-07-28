Нефтчи Баку
0 : 1
Олимпиакос Пирей
28.07.2021, FT

Результаты квалификации Q2 Лиги чемпионов. Кто сыграет в 3-м раунде ЛЧ

«Шериф» под руководством Юрия Вернидуба будет играть с «Црвеной Звездой»

  • 28.07.2021 23:40
  • 1230 просмотров
  • 2 комментария
Результаты квалификации Q2 Лиги чемпионов. Кто сыграет в 3-м раунде ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе прошли ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда отбора ЛЧ.

Молдовский «Шериф» под руководством Юрия Вернидуба после уверенной победы над армянским «Алашкертом» будет играть в Q3 ЛЧ против «Црвены Звезды» из Сербии.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации

Ответные матчи, 28 июля

Нефтчи (Азербайджан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Шериф (Молдова) – Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0)

ЧФР Клуж (Румыния) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:0 (первый матч – 2:1)

Мидтьюлланд (Дания) – Селтик (Шотландия) – 2:1 (д.в.) (первый матч – 1:1)

Галатасарай (Турция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2 (первый матч – 1:5)

Лудогорец (Болгария) – Мура (Словения) – 3:1 (первый матч – 0:0)

Янг Бойз (Швейцария) – Слован Братислава (Словакия) – 3:2 (первый матч – 0:0)

Спарта Прага (Чехия) – Рапид (Австрии) – 2:0 (первый матч – 1:2)

Црвена Звезда (Сербия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 5:0 (первый матч – 1:2)

Результаты квалификации Q2 ЛЧ

Пары квалификации Q3 ЛЧ

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 28.07.2021 23:37
    +4
    Словану при счете 3:2 не дали чистый пеналь. У Янг Бойза игрок рукой в штрафной сыграл. Могли 3:3 делать словаки. Но УЕФА находится не в Словакии, а известно где...
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 28.07.2021 23:35
    +2
    У наших соседей по таблице коэф. шотландцев и австрийцев уже по -1 команде в ЛЧ.
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
      maksimisgreat, 28.07.2021 23:37
    +4
    Словану при счете 3:2 не дали чистый пеналь. У Янг Бойза игрок рукой в штрафной сыграл. Могли 3:3 делать словаки. Но УЕФА находится не в Словакии, а известно где...
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 28.07.2021 23:35
    +2
    У наших соседей по таблице коэф. шотландцев и австрийцев уже по -1 команде в ЛЧ.
    Ссылка
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