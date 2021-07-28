Результаты квалификации Q2 Лиги чемпионов. Кто сыграет в 3-м раунде ЛЧ

В Европе прошли ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда отбора ЛЧ.
Молдовский «Шериф» под руководством Юрия Вернидуба после уверенной победы над армянским «Алашкертом» будет играть в Q3 ЛЧ против «Црвены Звезды» из Сербии.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига чемпионов 2021/22
2-й раунд квалификации
Ответные матчи, 28 июля
Нефтчи (Азербайджан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:1)
Шериф (Молдова) – Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0)
ЧФР Клуж (Румыния) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:0 (первый матч – 2:1)
Мидтьюлланд (Дания) – Селтик (Шотландия) – 2:1 (д.в.) (первый матч – 1:1)
Галатасарай (Турция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2 (первый матч – 1:5)
Лудогорец (Болгария) – Мура (Словения) – 3:1 (первый матч – 0:0)
Янг Бойз (Швейцария) – Слован Братислава (Словакия) – 3:2 (первый матч – 0:0)
Спарта Прага (Чехия) – Рапид (Австрии) – 2:0 (первый матч – 1:2)
Црвена Звезда (Сербия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 5:0 (первый матч – 1:2)
Результаты квалификации Q2 ЛЧ
Пары квалификации Q3 ЛЧ
Источник — Sport.ua
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