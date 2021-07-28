Вернидуб гарантировал себе евроосень! Шериф борется за выход в группу ЛЧ

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Шериф» из Молдовы во второй раз обыграл «Алашкерт» (Армения) и гарантировал себе выход в групповой раунд одного из еврокубковых турниров.

Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба выиграла у соперника со счетом 3:1 (первый матч – 1:0).

Чтобы попасть в групповой раунд ЛЧ, «Шерифу» надо затем преодолеть еще два квалификационных раунда. Если команда Вернидуба выиграет оба – сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Если один выиграет, а один проиграет – то в Лиге Европы. Даже если будут проиграны оба противостояния, то уже есть гарантия участия в групповом раунде Лиги конференций.

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации

Ответные матчи, 27 июля

Шериф (Молдова) – Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Дуланто, 15, Энрике, 23, Тилль, 87 (пен) – Глишич, 10.

Нефтчи (Азербайджан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Масурас, 15.