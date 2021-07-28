Вернидуб гарантировал себе евроосень! Шериф борется за выход в группу ЛЧ

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Шериф» из Молдовы во второй раз обыграл «Алашкерт» (Армения) и гарантировал себе выход в групповой раунд одного из еврокубковых турниров.
Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба выиграла у соперника со счетом 3:1 (первый матч – 1:0).
Чтобы попасть в групповой раунд ЛЧ, «Шерифу» надо затем преодолеть еще два квалификационных раунда. Если команда Вернидуба выиграет оба – сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Если один выиграет, а один проиграет – то в Лиге Европы. Даже если будут проиграны оба противостояния, то уже есть гарантия участия в групповом раунде Лиги конференций.
Лига чемпионов 2021/22
2-й раунд квалификации
Ответные матчи, 27 июля
Шериф (Молдова) – Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Дуланто, 15, Энрике, 23, Тилль, 87 (пен) – Глишич, 10.
Нефтчи (Азербайджан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:1)
Гол: Масурас, 15.
Источник — Sport.ua
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