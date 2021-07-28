Шериф
3 : 1
Алашкерт
28.07.2021, FT

Вернидуб гарантировал себе евроосень! Шериф борется за выход в группу ЛЧ

Команда украинского специалиста уверенно прошла армянский «Алашкерт»

  • 28.07.2021 22:10
  • 483 просмотра
  • 1 комментарий
Вернидуб гарантировал себе евроосень! Шериф борется за выход в группу ЛЧ
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Шериф» из Молдовы во второй раз обыграл «Алашкерт» (Армения) и гарантировал себе выход в групповой раунд одного из еврокубковых турниров.

Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба выиграла у соперника со счетом 3:1 (первый матч – 1:0).

Чтобы попасть в групповой раунд ЛЧ, «Шерифу» надо затем преодолеть еще два квалификационных раунда. Если команда Вернидуба выиграет оба – сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Если один выиграет, а один проиграет – то в Лиге Европы. Даже если будут проиграны оба противостояния, то уже есть гарантия участия в групповом раунде Лиги конференций.

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации

Ответные матчи, 27 июля

Шериф (Молдова) – Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Дуланто, 15, Энрике, 23, Тилль, 87 (пен) – Глишич, 10.

Нефтчи (Азербайджан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Масурас, 15.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 28.07.2021 22:18
    0
    Ну так что это за соперники: алб. " Теута", арм. " Алашкерт"? Это им не ФК " Копенгаген" и не " Виктория Пльзень" и даже не " Лудогорец"!
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 28.07.2021 22:18
    0
    Ну так что это за соперники: алб. " Теута", арм. " Алашкерт"? Это им не ФК " Копенгаген" и не " Виктория Пльзень" и даже не " Лудогорец"!
    Ссылка
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