В среду, 28 июля, в Тирасполе на стадионе «Малая арена» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют молдавский «Шериф» и армянский «Алашкерт». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

«Шериф»

Выиграв первую встречу со счетом 1:0, команда украинского специалиста Юрия Вернидуба сделала весомую заявку на выход в третий раунд квалификации. А там и за групповой раунд можно попробовать зацепиться, особенно если повезет со жребием.

Чемпион Молдовы показывает очень неплохой футбол как в нападении, так и в защите, чему доказательство – ни одного пропущенного мяча и сразу шесть голов в ворота соперников в трех поединках нынешнего еврокубкового сезона. В первом раунде квалификации дважды была обыграла албанская Теута (4:0, 1:0).

В составе «Шерифа» выступает хавбек сборной Люксембурга Себастьен Тилль, который является старшим братом Оливье Тилля, выступающего за полтавскую «Ворсклу». Так что за командой из Тирасполя интересно следить. Еще один занимательный факт – в первом матче с «Алашкертом» не играл ни один молдаванин, кроме натурализованного бразильца Луваннора Энрике.

«Алашкерт»

Четырехкратный чемпион Армении в последние годы является завсегдатаем еврокубков, однако пройти барьер квалификации ему пока не удавалось.

Вот и в нынешнем розыгрыше сделать это будет крайне сложно, особенно после поражения 0:1 в первом матче. Букмекеры считают, что «Алашкерт» потерпит еще одно поражение, и этот сценарий кажется вполне реальным.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Шериф» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Шериф»: Атанасиадис – Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джулиен, Траоре, Киабу, Аддо, Тилль, Луваннор, Кастанеда.

«Алашкерт»: Юрченко – Тиаго Камета, Восканян, Кадио, Больевич, Григорян, Давидян, Хурцидзе, Овсепян, Джеймс, Эмбало.

28 июля, среда