Легенда Баварии может продолжить карьеру в Испании

Жеромом Боатенгом интересуется «Севилья»

  • 27.07.2021 16:41
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Легенда Баварии может продолжить карьеру в Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

«Севилья» проявляет интерес к немецкому защитнику Жерому Боатенгу. Сейчас он находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с «Баварией» истек.

Кроме «Севильи», в услугах Боатенга заинтересованы «Монако» и «Рома».

«Севилья» рассматривает Боатенга в качестве возможной замены Жюлю Кунде. К защитнику проявляет интерес «Реал».

Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 года. В прошлом сезоне на счету 32-летнего защитника 2 гола и 1 ассист в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Источник — Sport1

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