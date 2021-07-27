Легенда Баварии может продолжить карьеру в Испании

«Севилья» проявляет интерес к немецкому защитнику Жерому Боатенгу. Сейчас он находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с «Баварией» истек.

Кроме «Севильи», в услугах Боатенга заинтересованы «Монако» и «Рома».

«Севилья» рассматривает Боатенга в качестве возможной замены Жюлю Кунде. К защитнику проявляет интерес «Реал».

Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 года. В прошлом сезоне на счету 32-летнего защитника 2 гола и 1 ассист в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах.