Монако предложил контракт Жерому Боатенгу

Защитник «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру во Франции. 30 июня 2021 года немец станет свободным агентом.
Монегаски хотят подписать с Боатенгом двухлетний контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
В минувшем сезоне Жером Боатенг принял участие в 29 матчах Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Боатенг покинет «Баварию» летом.
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Источник — твиттер Николо Скиры
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