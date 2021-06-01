Монако предложил контракт Жерому Боатенгу

Монегаски хотят подписать с 32-летним защитником двухлетний контракт

  • 01.06.2021 07:58
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Монако предложил контракт Жерому Боатенгу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

Защитник «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру во Франции. 30 июня 2021 года немец станет свободным агентом.

Монегаски хотят подписать с Боатенгом двухлетний контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

В минувшем сезоне Жером Боатенг принял участие в 29 матчах Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Боатенг покинет «Баварию» летом.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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