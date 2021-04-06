Боатенг покинет Баварию летом

Мюнхенский клуб не предложит футболисту новый контракт

  • 06.04.2021 10:59
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Боатенг покинет Баварию летом
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний немецкий центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг покинет мюнхенский клуб будущим летом.

Контракт Боатенга с «Баварией» рассчитан до конца июня. Руководство клуба решило не продлевать соглашение с футболистом, о чем уже уведомило его официального представителя.

Боатенг защищает цвета «Баварии» с лета 2011 года после перехода из «Манчестер Сити» за €13,5 миллионов. В текущем сезоне Жером провел за мюнхенскую команду 30 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Боатенга составляет €10 миллионов.

В активе защитника 76 матчей за сборную Германии, где он забил один гол.

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Источник — Kicker

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