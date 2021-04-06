Боатенг покинет Баварию летом

32-летний немецкий центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг покинет мюнхенский клуб будущим летом.
Контракт Боатенга с «Баварией» рассчитан до конца июня. Руководство клуба решило не продлевать соглашение с футболистом, о чем уже уведомило его официального представителя.
Боатенг защищает цвета «Баварии» с лета 2011 года после перехода из «Манчестер Сити» за €13,5 миллионов. В текущем сезоне Жером провел за мюнхенскую команду 30 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость Боатенга составляет €10 миллионов.
В активе защитника 76 матчей за сборную Германии, где он забил один гол.
Источник — Kicker
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