КУЧЕР: «Столько мелких фолов! Не ожидали, что Альянс сыграет так грубо»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер после выездной победы над «Альянсом» (2:0) в первом туре чемпионата Первой лиги дал комментарий:

– Хорошая игра с нашей стороны, заслуженная победа. Тяжелая, нервная получилась, но все-таки добыли положительный результат, и это главное.

– В перерыве вы сделали двойную замену. На чем акцентировали внимание этим своим решением?

– Необходимо было освежить игру, добавить агрессии в атаке. На это была нацеленность.

– Маилтон откровенно впечатлил во втором тайме. Почему его не оказалось в старте?

– Это наше решение было. Мы предполагали, что понадобится усиливать игру, поэтому собирались выпустить Маилтона на второй тайм.

– Много обсуждают два удаления в составе «Альянса». Есть ли у вас мнение по поводу этих красных карточек?

– Мы встречались с «Альянсом» на сборах, с ними было приятно играть. Наверно, самая играющая команда в Первой лиге. Не ожидали даже, что сегодня соперник будет играть так грубо. Столько мелких фолов, закрытая игра. Хотя до этого они показывали открытый футбол, было приятно играть, получали удовольствие. Сегодня много фолов таких... Судья поставил 11-метровый и в наши ворота, и в их. Пенальти были. Подлепенец выходил один в один, его сбили – красная карточка. Думаю, все заслуженно было сегодня.

– Какой основной вывод сделаете по этому матчу?

– Что нам будет непросто в будущем.

Президент Альянса: «Металлист? Убийство футбола! Это было изнасилование»