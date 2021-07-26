В понедельник, 26 июля, состоится матч 1-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Ворскла» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало встречи в 19:30.

Матч в Полтаве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Ворскла – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция