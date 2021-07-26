«Вон из клуба». Ультрас Черноморца вывесили баннер на матче с Десной

Ультрас одесского «Черноморца» проигнорировали выездной поединок 1-го тура УПЛ против черниговской «Десны».
На гостевой трибуне не было фанатов, но появился баннер «Вон из клуба».
Ранее ультрас «Черноморца» выразили недовольство тем, что команду возглавил Юрий Мороз, который ранее тренировал молодежный состав киевского «Динамо». Фанаты угрожают срывом домашних матчей одесской команды.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» взял в аренду у «Динамо» 13 футболистов.
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А кто у вас играть тогда будет?
Монатик и Корж....
Я болельщик Черноморца с 1969 года.
А кто у вас играть тогда будет?
Монатик и Корж....
Я болельщик Черноморца с 1969 года.
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