«Вон из клуба». Ультрас Черноморца вывесили баннер на матче с Десной

Фанаты крайне недовольны происходящим в команде

  • 26.07.2021 15:48
  • 4662 просмотра
  • 10 комментариев
«Вон из клуба». Ультрас Черноморца вывесили баннер на матче с Десной
© ФК Десна

Ультрас одесского «Черноморца» проигнорировали выездной поединок 1-го тура УПЛ против черниговской «Десны».

На гостевой трибуне не было фанатов, но появился баннер «Вон из клуба».

Ранее ультрас «Черноморца» выразили недовольство тем, что команду возглавил Юрий Мороз, который ранее тренировал молодежный состав киевского «Динамо». Фанаты угрожают срывом домашних матчей одесской команды.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» взял в аренду у «Динамо» 13 футболистов.

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Источник — Telegram

(13 голосов)

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Комментарии
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 26.07.2021 16:51
    -2
    Не любят в Украине киевлян. Это -как в России не любят москвичей
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.07.2021 16:45
    +2
    Вон из клуба, это конечно отлично!
    А кто у вас играть тогда будет?
    Монатик и Корж....
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 26.07.2021 16:39
    0
    Надо было как Олимпик. Первая лига - родной дом Черноморца. К сожалению.
    Я болельщик Черноморца с 1969 года.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:26
    0
    sahka1981, 26.07.2021 16:16
    Монатик и Корж)))
    Еженедельные концерты?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:25
    -1
    stopor2016, 26.07.2021 16:17
    А зав . клубом...
    Завхоз?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:25
    0
    Gm Dm, 26.07.2021 16:20
    А кто играл до этого? Видимо одни Одесситы.
    И где они сейчас?
    Ссылка
    Gm Dm
      Gm Dm, 26.07.2021 16:20
    +2
    dd dent, 26.07.2021 16:14
    Кто у них играть будет если все уйдут из клуба?
    А кто играл до этого? Видимо одни Одесситы.
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 26.07.2021 16:17
    -1
    dd dent, 26.07.2021 16:14
    Кто у них играть будет если все уйдут из клуба?
    А зав . клубом...
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 26.07.2021 16:16
    +8
    dd dent, 26.07.2021 16:14
    Кто у них играть будет если все уйдут из клуба?
    Монатик и Корж)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:14
    +5
    Кто у них играть будет если все уйдут из клуба?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 26.07.2021 16:16
    +8
    dd dent, 26.07.2021 16:14
    Кто у них играть будет если все уйдут из клуба?
    Монатик и Корж)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:14
    +5
    Кто у них играть будет если все уйдут из клуба?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.07.2021 16:45
    +2
    Вон из клуба, это конечно отлично!
    А кто у вас играть тогда будет?
    Монатик и Корж....
    Ссылка
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 26.07.2021 16:20
    +2
    dd dent, 26.07.2021 16:14
    Кто у них играть будет если все уйдут из клуба?
    А кто играл до этого? Видимо одни Одесситы.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 26.07.2021 16:39
    0
    Надо было как Олимпик. Первая лига - родной дом Черноморца. К сожалению.
    Я болельщик Черноморца с 1969 года.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:26
    0
    sahka1981, 26.07.2021 16:16
    Монатик и Корж)))
    Еженедельные концерты?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.07.2021 16:25
    0
    Gm Dm, 26.07.2021 16:20
    А кто играл до этого? Видимо одни Одесситы.
    И где они сейчас?
    Ссылка
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