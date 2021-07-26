В четверг, 29 марта, состоится ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором полтавская «Ворскла» примет финский «КуПС».
Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
«Ворскла» – «КуПС». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Ворскла» – «КуПС» покажет видеосервис MEGOGO. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «КуПС».
Источник — Sport.ua
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