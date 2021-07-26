Сергей ЛИТОВЧЕНКО: «У нас практически не было времени на подготовку»

Наставник «Олимпика» – о разгромном поражении от «Кривбасса»

  • 26.07.2021 12:58
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Сергей ЛИТОВЧЕНКО: «У нас практически не было времени на подготовку»
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Литовченко

Главный тренер «Олимпика» Сергей Литовченко прокомментировал поражение от «Кривбасса» (1:4) в матче 1 тура Первой лиги Украины.

«У нас практически не было времени на подготовку. Да, первый блин комом, но для зрителей получилась хорошая атакующая игра. Мы могли сесть в глухую оборону, но, как вы видели, мы пытались играть в футбол. Применяли верховой прессинг, были хорошие моменты, как в первом, так и во втором таймах.

Поздравляю жителей Кривого Рога с такой хорошей командой. Зрители ходят, у вас есть все, чтобы играть в Премьер-лиге, чего, собственно, и желаю.

Ну а мы полностью не укомплектованы. Я собрал команду по крупицам. Знаете, как в той песне «я тебя слепила из того, что было». Но, конечно же, мы будем укрепляться», - сказал Литовченко.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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