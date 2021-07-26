В матче 1-го тура украинской Премьер-лиги «Кривбасс» из Кривого Рога разгромил донецкий «Олимпик» со счетом 4:1.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кириенко (Олимпик Д).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Щедрый (Кривбасс).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Щедрый (Кривбасс).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Васин (Кривбасс).
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Источник — Sport.ua
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