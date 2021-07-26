Виктор СКРИПНИК: «Мы просто «забыли» забить гол Александрии»

Главный тренер «Зари» – о матче первого тура УПЛ

  • 26.07.2021 10:30
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Виктор СКРИПНИК: «Мы просто «забыли» забить гол Александрии»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями после поражения «Александрии» в матче первого тура УПЛ (0:1).

- Всегда тренер переживает за то, где находится твоя команда. Какими бы не были тренировки, спарринги и тактические назначения официальная игра всегда вносит свои коррективы и получается совсем иначе, нежели хотелось. На сборах у нас были не совсем яркие матчи, но мы выигрывали. Не могу сказать, что сегодня мы заслужили плохой результат. Нам сегодня просто не хватало везения. Если бы сумели сравнять счёт, был бы совершенно другой разговор. Поздравляем соперника с победой. У меня к команде претензий нет, но есть нюансы, которые всегда хочется улучшать. Вспомним, что прошлый чемпионат мы тоже начали с поражения, будем работать, безусловно. Будем активно проводить подготовку к следующему поединку. Все ребята хотели, боролись, но не хватило нам чего-то для позитивного результата.

- Набор игроков у вас хороший. Может им не хватает сыгранности пока что?
- Скажу так – это совокупность всех нюансов, которые подразумевает межсезонье. Некоторые игроки уходят, другие вливаются в команду – это нормально для футбола. Не было такого, что команда чего-то не понимает. Трудно объяснить чего именно не хватило.  Напор, игра, территориальное преимущество было. Мы просто «забыли» сегодня забить гол сегодня. Это игровой процесс – хочется всего и сразу.

- Как вы оцениваете новичков в первой официальной игре?
- За Кристианом уже следил на протяжении года и рад, что он к нам присоединился, он очень хороший игрок. Булеца выделялся своими качествами. Все меня устраивают, с игроками проблем нет. Всё зависит от целостности игры и от нюансов.

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Источник — Sport.ua

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