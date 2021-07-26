Трабзонспор на этой неделе представит официальное предложение по Довбику

Турецкий «Трабзонспор», который накануне в прессе называли фаворитом за право подписать 24-летнего форварда «Днепра-1» Артема Довбика, готовится на этой неделе сделать официальное предложение по украинскому футболисту.

Сообщается, что Довбик был досконально изучен скаутами «Трабзонспора», которые выдали положительную оценку этому игроку.

Вряд ли «Трабзонспор» сумеет предложить слишком высокую сумму за Довбика, хотя турки и попытаются выиграть конкуренцию за мощного форварда у «Шахтера» и «Динамо», которым также интересен этот футболист.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» готов рассмотреть продажу Довбика за 10 миллионов евро.