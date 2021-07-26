Трабзонспор на этой неделе представит официальное предложение по Довбику

Вряд ли «Днепр-1» сможет много заработать на потенциальной продаже форварда в Турцию

  • 26.07.2021 08:22
  • 1014 просмотров
  • 1 комментарий
Трабзонспор на этой неделе представит официальное предложение по Довбику
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (в центре)

Турецкий «Трабзонспор», который накануне в прессе называли фаворитом за право подписать 24-летнего форварда «Днепра-1» Артема Довбика, готовится на этой неделе сделать официальное предложение по украинскому футболисту.

Сообщается, что Довбик был досконально изучен скаутами «Трабзонспора», которые выдали положительную оценку этому игроку.

Вряд ли «Трабзонспор» сумеет предложить слишком высокую сумму за Довбика, хотя турки и попытаются выиграть конкуренцию за мощного форварда у «Шахтера» и «Динамо», которым также интересен этот футболист.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» готов рассмотреть продажу Довбика за 10 миллионов евро.

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Источник — Sabah

(1 голос)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 26.07.2021 08:50
    0
    Турецька ліга зараз слабка, як ніколи. Якщо буде тримати рівень, то будуть ліпші пропозиції - краще вже почекати. Та і навряд чи турки багато грошей запропонують. Якщо і не топ-5, то вже хоча б топ-клуби Бельгії/Голандії.
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    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 26.07.2021 08:50
    0
    Турецька ліга зараз слабка, як ніколи. Якщо буде тримати рівень, то будуть ліпші пропозиції - краще вже почекати. Та і навряд чи турки багато грошей запропонують. Якщо і не топ-5, то вже хоча б топ-клуби Бельгії/Голандії.
    Ссылка
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