Нормальные запросы. Днепр-1 готов продать Довбика за 10 миллионов

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик этим летом может покинуть клуб. Как сообщает итальянская пресса, 24-летнего футболиста хочет купить «Торино».

Отмечается, что «Днепр-1» готов продать своего футболиста за 10 миллионов евро.

Отметим, что Довбик заявил о себе на Евро-2020, когда забил победный гол в матче Украины против Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Довбика хочет купить «Гент».