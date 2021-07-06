Нормальные запросы. Днепр-1 готов продать Довбика за 10 миллионов

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик этим летом может покинуть клуб. Как сообщает итальянская пресса, 24-летнего футболиста хочет купить «Торино».
Отмечается, что «Днепр-1» готов продать своего футболиста за 10 миллионов евро.
Отметим, что Довбик заявил о себе на Евро-2020, когда забил победный гол в матче Украины против Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Довбика хочет купить «Гент».
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Источник — Tuttosport
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