Нормальные запросы. Днепр-1 готов продать Довбика за 10 миллионов

Украинский форвард заявил о себе на Евро-2020

  • 06.07.2021 02:20
  • 336 просмотров
  • 2 комментария
Нормальные запросы. Днепр-1 готов продать Довбика за 10 миллионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик этим летом может покинуть клуб. Как сообщает итальянская пресса, 24-летнего футболиста хочет купить «Торино».

Отмечается, что «Днепр-1» готов продать своего футболиста за 10 миллионов евро.

Отметим, что Довбик заявил о себе на Евро-2020, когда забил победный гол в матче Украины против Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Довбика хочет купить «Гент».

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Источник — Tuttosport

(2 голоса)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 06.07.2021 02:55
    0
    Очень дорогой гол.....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.07.2021 02:23
    +3
    10 миллионов за 15 минут на поле "Благодаря" Шеве мы так и не узнали на что способен этот форвард.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.07.2021 02:23
    +3
    10 миллионов за 15 минут на поле "Благодаря" Шеве мы так и не узнали на что способен этот форвард.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 06.07.2021 02:55
    0
    Очень дорогой гол.....
    Ссылка
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