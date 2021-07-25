Трабзонспор лидирует в борьбе за право подписать Довбика

Турецкий «Трабзонспор» является лидером в борьбе за право подписать форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика, сообщает FussballTransfers.

По информации источника, «Трабзонспор» всерьез заинтересован возможностью оформить трансфер, однако на каких условиях, не сообщается.

Помимо «Трабзонспора» за ситуацией вокруг Довбика продолжают следить многие другие клубы, среди которых выделяются «Динамо», «Шахтер», «Гент», «Андерлехт», «Торино», «Марсель» и «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» готов рассмотреть продажу Довбика за 10 миллионов евро.