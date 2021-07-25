Трабзонспор лидирует в борьбе за право подписать Довбика

Правда, конкурентов у турецкого клуба хватает…

  • 25.07.2021 11:13
  • 1470 просмотров
  • 2 комментария
Трабзонспор лидирует в борьбе за право подписать Довбика
© Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий «Трабзонспор» является лидером в борьбе за право подписать форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика, сообщает FussballTransfers.

По информации источника, «Трабзонспор» всерьез заинтересован возможностью оформить трансфер, однако на каких условиях, не сообщается.

Помимо «Трабзонспора» за ситуацией вокруг Довбика продолжают следить многие другие клубы, среди которых выделяются «Динамо», «Шахтер», «Гент», «Андерлехт», «Торино», «Марсель» и «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» готов рассмотреть продажу Довбика за 10 миллионов евро.

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Источник — FussballTransfers

(3 голоса)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 25.07.2021 11:38
    -1
    через років 6-7
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 25.07.2021 11:18
    -1
    Мощный лидер...
    Ссылка
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