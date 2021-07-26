Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили личные рекорды

В топ-10 изменений не произошло

  • 26.07.2021 08:26
  • 2245 просмотров
  • 2 комментария
Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили личные рекорды
© Hungarian GP. Ангелина Калинина

На прошлой неделе девушки провели турниры в Гдыне и Палермо, но большинство топовых спортсменок готовилось к Олимпиаде в Токио.
 
На соревнованиях в Польше победу одержала экс-украинка Марина Заневская, она поднялась на 50 позиций и теперь занимает 115-е место. Турнир в Палермо выиграла американка Даниэль Коллинс, она стала 35-й.
 
В топ-20 изменений не произошло.
 
Топ-10 рейтинга WTA 


 
Что касается украинок, то сразу две представительницы нашей страны немного обновили персональные рекорды. Марта Костюк теперь 62-я, Ангелина Калинина – 79-я. Также на 11 позиций поднялась Катерина Козлова. Катерина Бондаренко добавила 12 строчек.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
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Чемпионская гонка WTA


 
Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 26.07.2021 09:19
    0
    Підйом сходинками рейтингу за умови неучасті в турнірах нагадує китайське прислів'я про сидіння на березі і пропливаючий труп ворога
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.07.2021 08:35
    0
    Костюк вже скоро Даяну пережене, а до кінця року, коли в Світоліної відпадуть очки за Підсумковий, то цілком ймовірно стане першою ракеткою України
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 26.07.2021 09:19
    0
    Підйом сходинками рейтингу за умови неучасті в турнірах нагадує китайське прислів'я про сидіння на березі і пропливаючий труп ворога
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.07.2021 08:35
    0
    Костюк вже скоро Даяну пережене, а до кінця року, коли в Світоліної відпадуть очки за Підсумковий, то цілком ймовірно стане першою ракеткою України
    Ссылка
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