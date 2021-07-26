Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили личные рекорды

На прошлой неделе девушки провели турниры в Гдыне и Палермо, но большинство топовых спортсменок готовилось к Олимпиаде в Токио.
На соревнованиях в Польше победу одержала экс-украинка Марина Заневская, она поднялась на 50 позиций и теперь занимает 115-е место. Турнир в Палермо выиграла американка Даниэль Коллинс, она стала 35-й.
В топ-20 изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то сразу две представительницы нашей страны немного обновили персональные рекорды. Марта Костюк теперь 62-я, Ангелина Калинина – 79-я. Также на 11 позиций поднялась Катерина Козлова. Катерина Бондаренко добавила 12 строчек.
Украинки в рейтинге WTA
В верхах Чемпионской гонки без изменений, Свитолина замыкает топ-20.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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