Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили личные рекорды

На прошлой неделе девушки провели турниры в Гдыне и Палермо, но большинство топовых спортсменок готовилось к Олимпиаде в Токио.



На соревнованиях в Польше победу одержала экс-украинка Марина Заневская, она поднялась на 50 позиций и теперь занимает 115-е место. Турнир в Палермо выиграла американка Даниэль Коллинс, она стала 35-й.



В топ-20 изменений не произошло.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то сразу две представительницы нашей страны немного обновили персональные рекорды. Марта Костюк теперь 62-я, Ангелина Калинина – 79-я. Также на 11 позиций поднялась Катерина Козлова. Катерина Бондаренко добавила 12 строчек.



Украинки в рейтинге WTA







В верхах Чемпионской гонки без изменений, Свитолина замыкает топ-20.



Чемпионская гонка WTA





Украинки в Чемпионской гонке WTA