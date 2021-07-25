Знаменитый вратарь Динамо в 46 лет провел матч за клуб Второй лиги

46-летний вратарь «Левого берега» Виталий Рева сыграл на профи-уровне впервые за 8 лет.

Голкипер отыграл полный матч против команды ЛНЗ (2:1) в 1-м туре Второй лиги.

До этого Рева не выступал за на профессиональные клубы с сентября 2013 года, когда выступал за киевский «Арсенал».

Рева уже 2,5 года работает в тренерском штабе Руслана Ротаня в сборной Украины U-21.

В своей карьере играл за «Динамо» (50 матчей с 2001 по 2007 годы), киевский «Арсенал», «Таврию», «Оболонь», киевский ЦСКА, «Кривбасс». Провел 9 поединков за сборную Украины.