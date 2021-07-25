1-й тур
Левый берег
2 : 1
ЛНЗ
25.07.2021, FT

Вторая лига. Карпаты Галич разгромили новичка, Левый Берег начал с победы

25 июля состоялись 13 матчей 1-го тура Второй лиги

  • 25.07.2021 21:10
  • 1107 просмотров
  • 1 комментарий
Вторая лига. Карпаты Галич разгромили новичка, Левый Берег начал с победы
© ФК Карпаты Галич

25 июля состоялись 13 поединков 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

«Карпаты» Галич разгромили новичка, «Любомир» Ставище, со счетом 3:0.

Киевская команда «Левый Берег» под руководством Анатолия Бузника дебютировала с победы над черкасским ЛНЗ (2:1).

Вторая лига

1-й тур, 25 июля

  • 17:00. Днепр Черкасcы – АФСК Киев – 1:1
  • 17:00. Перемога Днепр – Скорук Томаковка – 0:0
  • 17:00. Эпицентр Дунаевцы – Нива Винница – 1:0
  • 17:00. Яруд Мариуполь – Виктория Николаевка – 3:3
  • 17:00. Любомир Ставище – Карпаты Галич – 0:3
  • 18:00. Кристалл Херсон – Таврия Симферополь – 1:1
  • 18:00. Левый берег Киев – ЛНЗ Черкассы – 2:1
  • 18:00. Николаев – Тростянец – 1:1
  • 18:00. Никополь – Балканы Заря – 2:2
  • 18:00. Чайка – Буковина Черновцы – 0:0
  • 18:00. Энергия Новая Каховка – Реал Фарма Одесса – 4:3
  • 18:00. Полтава – Сумы – 3:0
  • 18:30. Волчанск – Металлург Запорожье – 1:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 22:24
    0
    Что за АФСК??? Чайка, что ли?
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 22:24
    0
    Что за АФСК??? Чайка, что ли?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности