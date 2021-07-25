Вторая лига. Карпаты Галич разгромили новичка, Левый Берег начал с победы

25 июля состоялись 13 поединков 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
«Карпаты» Галич разгромили новичка, «Любомир» Ставище, со счетом 3:0.
Киевская команда «Левый Берег» под руководством Анатолия Бузника дебютировала с победы над черкасским ЛНЗ (2:1).
Вторая лига
1-й тур, 25 июля
- 17:00. Днепр Черкасcы – АФСК Киев – 1:1
- 17:00. Перемога Днепр – Скорук Томаковка – 0:0
- 17:00. Эпицентр Дунаевцы – Нива Винница – 1:0
- 17:00. Яруд Мариуполь – Виктория Николаевка – 3:3
- 17:00. Любомир Ставище – Карпаты Галич – 0:3
- 18:00. Кристалл Херсон – Таврия Симферополь – 1:1
- 18:00. Левый берег Киев – ЛНЗ Черкассы – 2:1
- 18:00. Николаев – Тростянец – 1:1
- 18:00. Никополь – Балканы Заря – 2:2
- 18:00. Чайка – Буковина Черновцы – 0:0
- 18:00. Энергия Новая Каховка – Реал Фарма Одесса – 4:3
- 18:00. Полтава – Сумы – 3:0
- 18:30. Волчанск – Металлург Запорожье – 1:1
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Источник — Sport.ua
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