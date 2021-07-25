Вторая лига. Все матчи первого тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июля проходят поединки 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию стартовых матчей турнира.
Вторая лига
1-й тур, 25 июля
- 17:00. Днепр Черкасcы – АФСК Киев
- 17:00. Перемога Днепр – Скорук Томаковка
- 17:00. Эпицентр Дунаевцы – Нива Винница
- 17:00. Яруд Мариуполь – Виктория Николаевка
- 17:00. Любомир Ставище – Карпаты Галич
- 18:00. Кристалл Херсон – Таврия Симферополь
- 18:00. Левый берег Киев – ЛНЗ Черкассы
- 18:00. Николаев – Тростянец
- 18:00. Никополь – Балканы Заря
- 18:00. Чайка – Буковина Черновцы
- 18:00. Энергия Новая Каховка – Реал Фарма Одесса
- 18:00. Полтава – Сумы
- 18:30. Волчанск – Металлург Запорожье
Видеотрансляция матчей.
17:00. Днепр Черкасcы – АФСК Киев
17:00. Перемога Днепр – Скорук Томаковка
17:00. Эпицентр Дунаевцы – Нива Винница
17:00. Яруд Мариуполь – Виктория Николаевка
17:00. Любомир Ставище – Карпаты Галич
18:00. Кристалл Херсон – Таврия Симферополь
18:00. Левый берег Киев – ЛНЗ Черкассы
18:00. Николаев – Тростянец
18:00. Никополь – Балканы Заря
18:00. Чайка – Буковина Черновцы
18:00. Энергия Новая Каховка – Реал Фарма Одесса
Видео ожидается.
18:00. Полтава – Сумы
18:30. Волчанск – Металлург Запорожье
Источник — Sport.ua
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