В воскресенье, 25 июля, состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» встретится с «Черноморцем».
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина и начнется в 19:30.
Прямая трансляция поединка – на телеканале «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Десна – Черноморец. Одесса вернулась в УПЛ. Стартовые составы команд
«Десна»: Литовка, Селин, Сафронов, Цымбалюк, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Картушов, Завийский, Безбородько, Будковский
Запас: Сидоренко, Жук, Биловар, В.Волошин, Белич, Дегтярев, Шевцов
«Черноморец»: Кучерук, Мартыненко, Билошевский, Скорко, Кузык, Михайленко, Вачиберадзе, Брагару, Штогрин, Ванат, Авагимян
Запас: Варакута, Тлумак, Долгов, Дубко, Кравченко, Надольский, Исаенко, Бугай
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.