Заря – Александрия. Центральный матч тура. Стартовые составы команд

25 июля в 19:30 в Запорожье пройдет матч 1-го тура УПЛ

  • 25.07.2021 18:55
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Заря – Александрия. Центральный матч тура. Стартовые составы команд
© ФК Заря Луганск

В воскресенье, 25 июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» встретится с «Александрией».

Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 19:30.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «УНИАН».

Заря – Александрия. Центральный матч тура. Стартовые составы команд

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Кочергин, Цвек, Назарина, Булеца, Шахаб, Громов.

Запас: Мацапура, Руфати, Хомченовский, Нагнойный, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Аллахьяр, Гладкий.

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный, Демченко, Ковалец, Одарюк, Устименко, Третьяков.

Запас: Ермаков, Мельник, Стецьков, Спинелли, Дрышлюк, Кожушко, Мустафаев, Копина, Новиков.

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Источник — Sport.ua

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