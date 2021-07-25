В воскресенье, 25 июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» встретится с «Александрией».
Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 19:30.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «УНИАН».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Заря – Александрия. Центральный матч тура. Стартовые составы команд
«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Кочергин, Цвек, Назарина, Булеца, Шахаб, Громов.
Запас: Мацапура, Руфати, Хомченовский, Нагнойный, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Аллахьяр, Гладкий.
«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный, Демченко, Ковалец, Одарюк, Устименко, Третьяков.
Запас: Ермаков, Мельник, Стецьков, Спинелли, Дрышлюк, Кожушко, Мустафаев, Копина, Новиков.
Источник — Sport.ua
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