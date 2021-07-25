Сборная Украины по пляжному футболу стала победителем Кубка Независимости

Поражение в последнем матче не помешало завоевать титул

  • 25.07.2021 18:33
  • 1305 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Украины по пляжному футболу стала победителем Кубка Независимости
© УАФ

Сборная Украины по пляжному футболу стала победителем Кубка Независимости-2021.
 
После побед над Турцией (8:3) и Оманом (3:1) сегодня в заключительном матче турнира подопечные Николая Костенко встречались с командой Объединенных Арабских Эмиратов и уступили в серии пенальти.
 
Но, несмотря на это, сборная Украины, набрав шесть очков, стала победителем соревнований.

Кубок Независимости-2021
 
ОАЭ - Украина - 5:5 (по пенальти - 4:3)
 
Голы: Али (6), Валид (10, 21, с пенальти), Рашид (16), Аль-Каабе (31) - Корнийчук (25), Пашко (27, 31, с пенальти), Заворотний (32), Зборовский (34).
 
Украина: Сидоренко, Неруш, А. Борсук, Сиренко, Зборовский, Шитник, Корнийчук, Пашко, Заворотний, Медвидь.
 
На 21-й минуте удален А. Борсук (Украина).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 25.07.2021 19:21
    0
    Вітаю з Перемогою!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 25.07.2021 19:21
    0
    Вітаю з Перемогою!
    Ссылка
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