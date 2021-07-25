Сборная Украины по пляжному футболу стала победителем Кубка Независимости-2021.



После побед над Турцией (8:3) и Оманом (3:1) сегодня в заключительном матче турнира подопечные Николая Костенко встречались с командой Объединенных Арабских Эмиратов и уступили в серии пенальти.



Но, несмотря на это, сборная Украины, набрав шесть очков, стала победителем соревнований.

Кубок Независимости-2021



ОАЭ - Украина - 5:5 (по пенальти - 4:3)



Голы: Али (6), Валид (10, 21, с пенальти), Рашид (16), Аль-Каабе (31) - Корнийчук (25), Пашко (27, 31, с пенальти), Заворотний (32), Зборовский (34).



Украина: Сидоренко, Неруш, А. Борсук, Сиренко, Зборовский, Шитник, Корнийчук, Пашко, Заворотний, Медвидь.



На 21-й минуте удален А. Борсук (Украина).