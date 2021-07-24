Украина разгромила Турцию на международном турнире по пляжному футболу

Турнир BSWW INDEPEDENCE CUP 2021 принимает Киев

  • 24.07.2021 09:13
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Украина разгромила Турцию на международном турнире по пляжному футболу
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Киев принимает международный турнир по пляжному футболу BSWW INDEPEDENCE CUP 2021.

В соревнованиях принимают участие сборные ОАЭ, Омана, Турции и Украины. Соревнования приурочены 30-й годовщине Независимости Украины.

На старте турнира сборная Украины разгромила команду Турции. Игра завершилась со счетом 8:3.

Расписание/результаты матчей
23.07
Украина - Турция - 8:3
ОАЭ - Оман - 2:1
24.07
14:00 ОАЭ - Турция
15:30 Украина - Оман
25.07
14:00 Оман - Турция
15:30 Украина - ОАЭ

Ранее сообщалось, что Украина хочет провести чемпионат мира по пляжному футболу.

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Источник — Sport.ua

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